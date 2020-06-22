Çiğdem Toker: Türkiye Varlık Fonu'nun 2018 yılı denetim raporları TBMM'de yeni görüşüldü

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, Sayıştay denetimi dışındaki Türkiye Varlık Fonu'nun 2018 yılı denetim raporlarının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde daha yeni görüşüldüğünün altını çizdi. Toker, "Böylesi bir kamu varlığı bu büyüklük işte bu kadar keyfi ve sorumsuzca denetleniyor" düşüncesini dile getirdi.

Toker, "Kamu kaynaklarının, doğal zenginliklerin yağmalandığı yerde, kamu yönetiminin dayandığı zemin sağlam duramaz. Sayıştay denetimi dışında bir A.Ş. olarak kurgulanan (Başkanı Cumhurbaşkanı, başkanvekili ise onun damadı Hazine Bakanı olan) Türkiye Varlık Fonu A.Ş.'nin (TVF) içler acısı denetim hikayesini anlatacağım. 2020 yılının ortasındayız değil mi? TVF'nin 2018 yılı denetim raporları TBMM'de yeni görüşüldü. Dokuz ay gecikmeyle. Sayıştay denetimi dışında da olsa kanun şöyle diyor: 'TVF'nin mali tabloları bağımsız denetim ile incelemeye tabi. O raporlar her yıl ekim ayında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülsün.' TBMM'de Ekim 2019'da yapılması gereken TVF görüşmesi dokuz ay gecikmeli yapılabildi." ifadesini kullandı.

Toker yazısında şunları kaydetti:

Plan Bütçe Komisyonu'nun CHP'li üyeleri kapsamlı bir şerh raporu hazırladı. Oradan bazı özet başlıklar:

– Denetim raporları Ekim 2019 yerine Mart 2020'de TBMM'ye ulaştı.

– Üyelere hemen dağıtılması gereken denetim raporları, TBMM çalıştığı halde bir ay geciktirildi.

– Raporların ekinde yer alan 3/1152 sayılı Cumhurbaşkanlığı tezkeresi üyelere dağıtılan raporlarda yer almadı.

– Bu tezkereyi kimin imzaladığına dair sorulara cevap verilmedi.

– Denetlenen yıl olan 2018'deki yöneticilerden sadece ikisi geldi. Mevcut yönetim kurulu üyelerinden de hiçbiri (genel müdür hariç) komisyon toplantısına katılmadı.

– Sadece TVF yöneticileri değil, TVF'ye devredilmiş şirket kuruluşlarının üst düzey yöneticileri ve temsilcileri de. Ne Ziraat, ne Halkbank, ne THY, ne BOTAŞ, ne PTT, ne Borsa İstanbul, ne Eti Maden, ne Çaykur ne diğer şirketler. Ve ne de bağımsız denetim raporunu hazırlayan elemanlar.

– TVF'nin 2018 yılı denetim raporları Cumhurbaşkanı'na bağlı olan Devlet Denetleme Kurulu (DDK) üyesinin gözetimi altında hazırlanmış.

(“Ne var bunda” diyebilirsiniz, demeyin. Çünkü DDK üyesini Cumhurbaşkanı atıyor. Aynı Cumhurbaşkanı, denetlenen TVF A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı.)

AKP iktidarının kıdem tazminatına göz koyduğu bir dönemde “paralel bir Hazine” gibi çalışan TVF üzerindeki esrarengiz perde bir türlü çekilemiyor, gördüğünüz gibi.

Bütün bunlar niye önemli? Çünkü kendi yöneticilerinin beyanına göre TVF, Türkiye'nin merkezi bütçesinin yaklaşık yüzde 40'ına tekabül eden yaklaşık 33.5 milyar dolar kaynağa hükmediyor da ondan.

Böylesi bir kamu varlığı bu büyüklük işte bu kadar keyfi ve sorumsuzca denetleniyor.

Yazının devamı için tıklayın