Sayıştay'dan Ankara Üniversitesi raporu: Sosyal tesisin mülkiyetinde araç olmamasına karşın 55 bin lira değerinde şoförlük hizmeti alındı

Ankara Üniversitesi'nin Sayıştay raporunda alınan şoförlük hizmetinin bedeli ortaya çıktı. Sayıştay raporuna göre üniversitenin sosyal tesisinin (ÖRSEM) mülkiyetinde araç olmamasına karşın, tesislere doğrudan temin yoluyla 55 bin 410 TL değerinde şoförlük hizmeti alındı.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, sosyal tesislerin üniversiteye ait taşıtları kullanmasının da düzenlemelere aykırı olduğu vurgulanan raporda, üniversite rektörlüğü tarafından şoförlük hizmeti alan kişiler hakkında işlem yapılması gerektiği belirtildi.

Raporda, “Düzenlemelere göre, üniversitenin mülkiyetindeki veya hizmet alımı suretiyle edindiği taşıtların ÖRSEM’in ulaşım hizmetlerinde veya ÖRSEM bünyesinde şoförlük hizmeti sunmakla görevli kişilerce kullanılması mümkün değildir” ifadeleri yer aldı.

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