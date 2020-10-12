Sayıştay: Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nin açılmasıyla kapatılan hastanelerdeki malzemeler hurdaya çıkarılmış

Sayıştay, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nin açılması nedeniyle kapatılan hastanelerdeki malzemelerin “Ekonomik ömrü tamamlanmamasına rağmen” hurdaya ayrıldığını tespit etti. İki- üç yıl önce satın alınan elektronik malzemelerin dahi “kiloyla” satıldığı da belirlendi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Sayıştay raporunda, “Ekonomik ömrünü tamamlamamış iki - üç yıllık dayanıklı taşınabilir malzemelerin ‘Kullanım sonucu yıpranmış ve hurdalaşmış olduğu’ gerekçesiyle hurdaya ayrıldığı görülmüştür” denildi.

Sayıştay denetçileri, hurdaya ayrılmasına karar verilen malzemelerin satışı ve tesliminde, malzemelerin kod, sicil numarası, ad ve miktar üzerinden değil; kilo üzerinden takip edildiğini de belirledi. Raporda, “Malzemenin yalnızca ‘kilo’ üzerinden takibinin yapılması, kaybolma ya da çalınma gibi kamu zararına yol açacak riskleri ortaya çıkarmaktadır” denildi.

Bazı hastanelerde malzemelerin hurdaya ayrılabilmesi için, cihazın onarımının güvenilir veya ekonomik olamayacağını kanıtlayan teknik servis raporlarının da sonradan düzenlediği vurgulanan Sayıştay raporunda, “Ekonomik ömrünü tamamladığı kararının verilebilmesine delil teşkil edecek kanıtlayıcı belgelerin, sonradan düzenlenmesi hurda iş akış sürecine aykırıdır. Bu durumda, teknik raporun düzenlenmesinin anlamı kalmamaktadır. Raporların sadece belge eksikliğini gidermek amacıyla, teknik rapor düzenlendiği anlaşılmaktadır” denildi.