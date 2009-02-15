Sayısal lotoda bir kişi bildi

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 484 bin 141 lira 40 kuruş ikramiye kazandı.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı. Çekilişte numaralar 1, 12, 23, 26, 39 ve 47 olarak belirlendi.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bu hafta 5 bilen 338 kişi, 1978 lira 5'er kuruş, 4 bilen 18 bin 164 kişi, 20 lira 60'ar kuruş, 3 bilen 338 bin 118 kişi ise 3.5'ar lira ikramiye alacaklar.



6 bilen talihlinin, kuponunu İstanbul-Bakırköy'deki bir bayiden yatırdığı bildirildi. Bu haftaki çekilişte 3 milyon 710 bin 313 lira 70 kuruş ikramiye olarak dağıtıldı.



Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayii ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na 2 milyon 226 bin 188 lira 24 kuruş, KDV olarak 1 milyon 473 bin 492 lira 89 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 824 bin 514 lira 16 kuruş aktarılacak. (AA)

