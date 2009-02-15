T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Sayısal lotoda bir kişi bildi

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 484 bin 141 lira 40 kuruş ikramiye kazandı.

15 Şubat 2009 02:00

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 484 bin 141 lira 40 kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı. Çekilişte numaralar 1, 12, 23, 26, 39 ve 47 olarak belirlendi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bu hafta 5 bilen 338 kişi, 1978 lira 5'er kuruş, 4 bilen 18 bin 164 kişi, 20 lira 60'ar kuruş, 3 bilen 338 bin 118 kişi ise 3.5'ar lira ikramiye alacaklar.

6 bilen talihlinin, kuponunu İstanbul-Bakırköy'deki bir bayiden yatırdığı bildirildi. Bu haftaki çekilişte 3 milyon 710 bin 313 lira 70 kuruş ikramiye olarak dağıtıldı.

Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayii ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na 2 milyon 226 bin 188 lira 24 kuruş, KDV olarak 1 milyon 473 bin 492 lira 89 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 824 bin 514 lira 16 kuruş aktarılacak. (AA)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24