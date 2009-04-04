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Yaşam

Sayısal Loto İzmir'e güldü

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı. 647. haftanın kazandıran numaraları 14, 25, 28, 32, 42 ve 46 olarak belirlendi.

04 Nisan 2009 03:00

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.

647. haftanın kazandıran numaraları 14, 25, 28, 32, 42 ve 46 olarak belirlendi.


Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 348 bin 396 TL 5 Kr ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 397 kişi, bin 529 TL 30'ar Kr, 4 bilen 18 bin 401 kişi, 18 TL 70'er Kr, 3 bilen 319 bin 809 kişi ise 3 TL 35'er Kr ikramiye alacak.

Büyük ikramiye kazanan talihlinin, kuponunu İzmir-Karşıyaka'daki bayiden yatırdığı bildirildi.

Bu haftaki çekilişte, 3 milyon 370 bin 987 TL ikramiye dağıtıldı. Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayii ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na 2 milyon 22 bin 592 TL 22 Kr, KDV olarak 1 milyon 337 bin 837 TL 19 Kr, Şans Oyunları Vergisi olarak da 749 bin 108 TL 23 Kr aktarılacak.

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