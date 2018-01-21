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Yaşam

Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu

Sayısal Loto 1106. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmadı

21 Ocak 2018 01:24

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto 1106. hafta sonuçları belli oldu. Bu hafta gerçekleştirilen çekilişte 6 bilen çıkmadığı için büyük ikramiye olan 1 milyon 917 bin 680 lira 20 kuruş haftaya devretti. 5 bilen 191 kişi 4 bin 228 lira 90 kuruş, 4 bilen 9 bin 125 kişi 66 bin 40 kuruş, 3 bilen 164 bin 136 kişi 10 lira 45 kuruş ikramiye kazandı.

Sayısal Loto'nun geçtiğimiz hafta yapılan çekilişinde 6 bilen 2 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponunu Denizli'nin Merkezefendi ve Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinden satın aldığı bildirildi.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 13 Ocak 2018 tarihli çekilişte 5 bilen 154 kişi 5 bin 639 lira 70'er kuruş, 4 bilen 8 bin 783 kişi 74 lira 15'er kuruş, 3 bilen 162 bin 492 kişi 11 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

İşte şanslı numaralar:

11 - 13 - 19 - 25 - 35 - 40

 

 

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