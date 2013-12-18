'Sayın Arınç neden Ergenekon'daki 05:00 gözaltılarını eleştirmedi'

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç yolsuzluk ve rüşvet soruşturması ile ilgili operasyonların sabah 05:00'te yapılmasını eleştirmesi üzerine, Ergenekon soruşturmasında gözaltına alınan ÇYDD Başkanı Prof. Dr. Aysel Çelikel ''O zaman acaba Sayın Arınç’ın neden hiç bu konudaki eleştirisini duymadık" diye sordu.

Eyüp Serbest'in Hürriyet.com'da yer alan haberine göre:

Bülent Arınç'ın aralarında bir ilçenin Belediye Başkanı, üç bakanın oğulları, işadamlarının da bulunduğu şüphelilerin evlerinden 05:00'te alınmasına ilişkin ''zaten çağırıldıklarında gelecek olan insanlar'' sözlerini eleştiren, Çelikel, ''Ergonekon operasyonu sırasında Türkan Saylan Hanım da hasta yatağından saat 05.00’te uyandırılarak bu operasyon, arama işlemi orada da yapıldı. Ama o zaman acaba sayın Arınç’ın neden hiç bu konudaki eleştirisini duymadık'' dedi.

ÇYDD’ye yönelik operasyonda Türkan Saylan ile birlikte sabaha karşı gözaltına alınan ÇYDD Başkanı Prof. Dr. Aysel Çelikel, rüşvet operasyonlarının saat 05.00’te yapılmasını eleştiren Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a ''O zaman acaba sayın Arınç’ın neden hiç bu konudaki eleştirisini duymadık" diye sordu.

Ergenekon operasyonlarının son hızla devam ettiği 13 Nisan 2009’da, ÇYDD’ye yönelik operasyon için de düğmeye basıldı. Polisler saat 05.00’te kanser hastası olan ÇYDD Genel Başkanı Türkan Saylan’ın evinin yanı sıra 81 adrese baskın yaptı. Sabaha karşı yapılan operasyon o dönem büyük eleştiri aldı.

Yanlış olduğunu kabul ettiler

Prof. Dr. Aysel Çelikel, Bülent Arınç’ın rüşvet operasyonunun başlangıç saatini eleştirmesiyle ilgili şunları söyledi:

''Bize de aynı şekilde, yalnız Türkan Hanım’a değil 81 noktaya operasyon yapıldı. 30 küsür arkadaşımız gözaltına alındı. Türkan Hanım da hasta yatağından saat 05.00’te uyandırılarak bu operasyon, arama işlemi orada da yapıldı. Sayın Bülent Arınç açıklarken dedi ki, “Daha evvel böyle birşeyin yapılmış olması biçimindeki iddialar orada kalmıştır.” Kötü emsal emsal olmaz anlamında birşey söyledi. O zaman öyle oldu ama hep böyle olacak anlamını taşımamalıydı. Onun için burada da bir yanlış yapıldı. O zaman yanlış olduğunu kabul etmiş oldu benim anladığım kadarıyla.''

O zaman neden eleştiri duymadık

''Ama o zaman acaba sayın Arınç’ın neden hiç bu konudaki eleştirisini duymadık. Biz çeşitli mahkemelere başvurup, çeşitli basın organlarıyla itirazlarımızı yaptığımız zaman hükümetten hiç kimse “Çok üzgünüz” demediği gibi, Türkan Hanım hemen arkasından dayanamadı vefat etti 20 gün sonra, “Geçmiş olsun” diyen de olmadı.''

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