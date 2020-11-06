Sayım sürüyor; ABD Kongresi'nde şimdiden rekor sayıda kadın üye seçildi

ABD'de süren Kongre seçimleri hâlâ sürse de şimdiden gelecek Kongre'de rekor sayıda kadın üyenin bulunacağı kesinleşti.

The Hill'de yer alan habere göre, ülkede kadınların siyasete katılımını inceleyen Rutgers Üniversitesi Amerikalı Kadınlar ve Siyaset Merkezi'nin verileri 100'ü Demokrat, 31'i Cumhuriyetçi olmak üzere en az 131 kadının 117'inci Kongre'de görev alacağını ortaya koydu. 2019'un başında bir önceki Kongre'de 127 kadın üye bulunuyordu.

Bu seçimde şimdiden 106 kadın aday, Temsilciler Meclisi üyeliğine seçildi.

ABD Başkanlık seçimleri gibi, Kongre seçimlerinde de oy sayımı hâlâ sürüyor.

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