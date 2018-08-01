Sayılarla Türkiye'de orman yangınları

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın yaklaşık 20 kilometre kuzeydoğusundaki Penteli ve Rafina bölgelerinde başlayan ve kısa sürede ormanlık araziden mahallelere sıçrayan yangınlar, 90’dan fazla insanın ölümüne sebep oldu.

Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, bu felaketi bir ‘trajedi’ olarak nitelendirdi.

Orman yangınları, yalnızca Yunanistan’ın başında dolanan bir bela değil; küresel ısınma sebebiyle dünyanın dört bir yanında gündem konusu ve Türkiye için de uzun zamandır sorun teşkil ediyor.

Yalnızca 2017 yılında Türkiye'de 2 bin 411 orman yangını kaydedildi ve bu yangınlar, 12 bin hektarlık yeşil alanın yok olmasına sebep oldu.

Veri Kaynağı, haftalık bültenini orman yangınlarına ayırdı

Künyesinde ‘Türkiye’de istatistik ve rapor yayımlayan kamu kuruluşlarını, sivil toplum kuruluşlarını ve uluslararası istatistikleri listeleyerek, Türkiye’ye dair verilerin haritasını çıkarmayı hedeflediğini’ söyleyen Veri Kaynağı, haftalık bültenini ‘Türkiye’de orman yangınları’ konusuna ayırdı.

Veri Kaynağı’nın T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) derlediği sayılar, Türkiye’nin orman yangınlarındaki konumunu anlamak için önemli bir kaynak.

Veriler ne diyor?

Türkiye’de çıkan orman yangınlarının sayısı, geçtiğimiz 20 yılda dalgalı bir grafik oluşturmuş. En çok orman yangını 2013’te çıkarken yıl boyunca toplam 3755 orman yangını kaydedilmiş. 2017 yılı için bu sayı 2.411.

Orman yangınlarında yanan alan miktarları karşılaştırıldığında ise 1994’te 30 bin 828 hektarlık alanın yandığını görüyoruz. Bu, orman yangınlarının bir yıl içinde tahrip ettiği en büyük alanı oluşturuyor. Bu konuda yayımlanan son veri ise 2017 yılı için: 12 bin hektar orman alanı yanmış.

2017 yılında orman yangını sebebiyle en fazla orman alanı 2755.75 hektarla Antalya'da yok olmuş. Listede ikinci sırada olan İzmir için ise bu sayı 1787.15 hektar.

2017 yılında gerçekleşen 1.280 yangının nedeni faili meçhulken 721’inin ihmal ya da kaza, 259’unun doğal sebeplerle çıktığı kaydedilmiş.

1988’den beri Türkiye’de orman alanlarının azalmadığı, tersine düzenli olarak arttığı da paylaşılan veriler arasında. 2017 yılında orman alanı miktarı 22 milyon hektara kadar yükselmiş. 1988’de bu alan, 20.199 milyon hektar düzeyindeymiş.