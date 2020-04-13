Sayılarla salgının porno sektöründeki etkisi: En çok nerede izleyicisi arttı, en çok ne arandı?

Yeni tip Koronavirüs salgınının dünyanın büyük bir bölümünü etkisi altına almasıyla, porno sitelerinin trafiğinde de artış gözlemlendi.

Dünyanın en çok ziyaret edilen porno sitesi Pornhub'ın açıkladığı verilere göre dünya çapında porno izleme oranları salgın boyunca en yüksek noktasına 24 Mart'ta ulaştı. 24 Mart'ta Pornhub'ı ortalama sayılara kıyasla yüzde 24.4 daha fazla kişi ziyaret etti. En son 5 Nisan'da açıklanan verilere göre dünyada Pornhub'ın ziyaret edilme oranları hâlâ normalin yüzde 11.6 üzerinde seyrediyor.

Porno izleme oranlarının en çok arttığı ülke Hindistan oldu. Ülkede sokağı çıkma yasağının ilanından sonra bir noktada porno izleme oranları yüzde 95'e kadar yükseldi.

Oranlar, Rusya ve İtalya gibi bazı ülkelerde de belli noktalarda 50'nin üzerinde yükselme gösterdi.

Verilere göre salgın sebebiyle birçok ülkede insanların sokağa çıkamamasının ardından kadınların porno siteleri ziyaret oranları erkeklere kıyasla daha fazla yükseldi.

Porhub'da yapılan aramalarda da Koronavirüs etkisi gözlendi. Mart'ın başından bu yana her gün için Koronavirüs veya Covid-19 geçen en az 150 bin arama yapıldı. Bu aramalar 5 Mart'ta 1 milyon 544 bin aramayla pik yaptı.

Siteye salgın boyunca yüklenen amatör video sayısı da ciddi anlamda artış gösterdi.