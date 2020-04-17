‘Sayı’ değil ‘insan’dılar; Haftalık Gazete Korona kayıplarının hikâyeleriyle çıktı

T24 Haber Merkezi



Haftalık Gazete, bugün (17 Nisan Cuma) bayilerde yerini aldı ve dijital ortamda abonelerine ulaşan 8. sayısında "Sayılarını duyuyorsunuz isimlerini de bilin" manşetiyle çıktı. Ağırlıklı olarak küresel Koronavirüs/Covid-19 salgınının yer verildiği sayıda, manşete taşınan 'Korona'ya kaybettiklerimiz' virüs nedeniyle hayatını kaybeden insanların yaşam hikâyelerine ışık tutuyor.

"Mesele istifa değil, dağınık yönetim", "Virüs vücudumuza ne yapıyor?" "Akademisyenlere memur disiplini" başlıkları, Haftalık Gazete'nin ana sayfasındaki diğer başlıklardan bazıları.

İsmet Berkan'ın sahibi olduğu Haftalık Gazete 28 Şubat 2020'de yayına başladı. Hakan Çelenk, Elif Tanrıyar ve Metin Öztürk Yazı İşleri müdürlüklerini, İsmail Yuvacan Yayın Danışmanlığı'nı, Serkut Bozkurt internet editörlüğünü, Yücel Asırlık sayfa düzenini üstlendi.

Selahattin Duman'ın da yazarları arasında bulunduğu Haftalık Gazete'nin 8. sayısı için yeme-içme kültürü yazarları Deniz Alphan ile Hülya Ekşigil Mey İçki CEO'su Levent Kömür'ü konuk ediyor.