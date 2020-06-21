Saygı Öztürk'ten, kendisine 'namus düşmanı' diyen Soylu'ya: Haksız atamaları örtmek için, kimse namus gibi kutsal kavramların arkasına sığınmamalı

Gazeteci Saygı Öztürk, AKP Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu’nun eşi Ali Ayvazoğlu’nun kariyerindeki yükselişini yazmasının ardından kendisine 'namus düşmanı' diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya meslek hayatında 'namussuzluk' yapmadığını, hiçbir yazısında ya da haberinde kimseye iftira etmediğini, ve namussuzluk yapmadığını belirterek, "Trabzon İl Kültür Müdürlüğü görevini yürüten Ali Ayvazoğlu'nun "Sayın Bakanımız Süleyman Soylu'nun takdiriyle geçiş yaptım. Milletvekili olan eşim üzerinden yükseldiğim doğru değil" dedi. Aynı kişinin Ankara Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne atandığını yazdığımızda 'namussuz' diyen ise Soylu oldu. Bir bakan, bu sözleri kendisine yakıştırıyorsa ne diyebilirim. Bakan twitleri araştırsa Ekrem İmamoğlu'na hangi kadın milletvekili 'Yunanlı', Kemal Kılıçdaroğlu'na hangi müdür 'keMAL' yani 'Mal' diye yazdığını görür" ifadelerini kullandı.

Saygı Öztürk, gençlerin kamuda çalışabilmek için KPSS'ye, mülakatlara girdiğine işaret ederek, "Arkasında siyasi güç olanlar belediyede özel kalem müdürlüğüne sınavsız, mülakatsız alınıp, hiç çalışmadan memur yapılıyor ve devletin başka birimlerine kaydırılıyor. Ohh, ne güzel memleket... Ali Ayvazoğlu, eşinden ayrıldı, o dönem AKP ilçe teşkilatında sekreter, daha sonra il Kadın Kolları'na atanan Bahan Hanım'la evlendi

Eğer, haberimle namusa dil uzatırsam o deli kendi elimle keser, yazan kalemimi de kendi elimle kırarım. Bu böyle biline. Haksız atamaları örtmek için, kimse namus gibi kutsal kavramların arkasına sığınmamalı. Trabzon'da iş bekleyen binlerce gencin sözcüsü oldum. Hepsi bu kadar.." diye yazdı.

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