Saygı | Bir Ercüment Çözer Dizisi'nin yayın tarihi belli oldu

'Saygı: Bir Ercüment Çözer Dizisi'nin afişi ve yeni tanıtımı yayınlandı. Dizi 27 Ekim'de BluTv'de yayınlanacak.

BluTV, Behzat Ç. dizisinin spin-off projesi Saygı: Bir Ercüment Çözer Hikâyesi dizisinin ilk fragmanını ve yayın tarihini açıkladı.



Nejat İşler'in orijinal dizide de hayat verdiği karakter Ercüment Çözer'in hikâyesine odaklanacak olan dizi 27 Ekim'de BluTV ekranlarında prömiyer yapacak.

‘Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi’nin kadrosunda Nejat İşler, Boran Kuzum ve Miray Daner’in yanı sıra Rojda Demirer, Tansu Biçer ve Erkan Can gibi isimler yer alıyor.



Inter Medya yapımcılığındaki dizinin senaristliğini, Behzat Ç'yi de kaleme alan Ercan Mehmet Erdem üstlenirken, yönetmen koltuğunda Ali Taner Baltacı oturuyor.