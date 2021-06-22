"Saygı: Bir Ercüment Çözer Dizisi" dizisinin ekibi ikinci sezon için sete çıktı, final yapan Çukur'dan iki bomba transfer yapıldı!

BluTV ekranlarında yayınlanan "Saygı"nın ikinci sezonu için set ekibi çalışmalara başladı.

Online video platformu BluTV’nin anti-kahramanı Ercüment Çözer’in kendi adaletlerini sağlamaya kararlı iki gençle karşılaşmasını konu alan özel yapımı "Saygı: Bir Ercüment Çözer Dizisi"nden beklenen haber geldi.

Geçtiğimiz yıl ilk sezonuyla izleyici karşısına çıkan ve başrollerinde Nejat İşler, Boran Kuzum ile Miray Daner’i buluşturan dizinin ekibi bugün ikinci sezon çekimlerine başlıyor.



Kadrosuna Sarp Akkaya ile Damla Sönmez’in de katıldığı dizinin ikinci sezonu, şimdiden merakla bekleniyor.

BluTV’nin gerek özel yapımı "Saygı: Bir Ercüment Çözer Dizisi"nin geçtiğimiz yıl ilk sezonu seyirciyle buluşmuştu.

İçinde yaşadıkları yozlaşmış toplumdaki çürümüşlüğe son vermek isteyen Helen (Miray Daner) ve Savaş’ın (Boran Kuzum) kendi adaletlerini sağlamak için verdikleri mücadelede yollarının alışılagelmişin dışında bir adalet anlayışı olan Ercüment Çözer’le (Nejat İşler) kesişmesini konu alan dizinin ilk sezonu, nefes kesen bir sezon finaliyle sona ermişti.