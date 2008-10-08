Sayesinde binlerce hayat kurtulacak



Otomotiv sektörünün önemli isimlerinden Nirun Şahingiray, mirasının yüzde 70’ini, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na bıraktı.





Nirun Şahingiray, adeta Türk filmlerinin babacan fabrikatörü Hulusi Kentmen’in gerçek hayattaki rolünü üstlenmişti... Yoksul babası, işçilerinin dert ortağı, hayırsever bir patron... Otomotiv sektörünün en önemli isimlerinden olmasına rağmen parasıyla konuşulmayı hiç istemedi, ön plana çıkmaktan çekindi. Ömrünü adadığı iş dünyasının sert kuralları içinde kalbi taşlaşmadı, kazandığı paranın çoğunu vakıflara aktardı. Özellikle de eğitim vakıflarına...



3 sayfalık vasiyetname



Yaşarken üstlendiği bu misyonu, hayata veda ettiğinde de sürdürdü. Geçen mayıs ayında vefat eden Şahingiray’ın ölümünden 8 ay önce, yani 03 Ekim 2007 tarihinde Beyoğlu 25’inci Noterliği’nde bir vasiyetname düzenlediği ortaya çıktı. 3 sayfalık vasiyetinde, bankalardaki nakit, döviz ile tüm mevduatlarının yüzde 30’unu ağabeyi Tarık Şahingiray, ablası Perizat Banguoğlu ve yeğenlerine bıraktı. Teşvikiye’deki dairesi, Kemerburgaz’daki evi ile Büyükçekmece’deki yazlığının da yeğenleri ve onların çocuklarına eşit olarak paylaştırılmasını istedi.



’Bir okula adımı verin’



Ünlü işadamı, milyonlar tutan servetinin yüzde 70’ini oluşturan nakit, döviz, tahvil ile yurtiçi ve yurtdışı bütün gayrimenkulleri , ortağı olduğu şirketlerdeki hisse ve paylarını ise Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na bıraktı. Karşılığında ise naçizane bir isteği vardı: Vakıf tarafından kurulacak olan bir okula adının verilmesi.



’İşçilerimi işsiz bırakmayın’



Büyük hayırsever bunu yaparken işçilerini de unutmadı. Vakıftan tek ricası, çalışanlarının haklarına halel getirecek, onları işsizlik dahil zor durumda bırakacak tasarruflarda bulunulmaması oldu. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın, hisselerini bıraktığı şirketlerin yönetimiyle ilgilenilmesini isteyerek, özellikle Simpar Oto Ticaret A.Ş başta olmak üzere şirket çalışanlarının haklarına halel getirecek, onları işsizlik dahil zor durumda bırakacak herhangi bir tasarrufta bulunulmamasını talep etti. Şirketlerin tasfiye veya devri gerekirse bunun şirket çalışanlarının hak ve menfaatlerine zarar verilmeden yapılmasını arzu etti.



41 ülkede faaliyette



Şahingiray’In Türkiye ofisinin yönetim kurulu başkanı olduğu Delphi Corperation, mobil elektronik sistemleri ve ulaşım elemanları ve sistem teknolojisinde dünyanın önde gelen kuruluşlarından biri. Dinamik ve Tahrik Sistemleri Güvenlik, Termal ve Elektrik Mimarisi ve de Elektronik ve Mobil İletişim olmak üzere 3 ana sektörde hizmet veriyor. Yaklaşık 191.000 çalışanı bulunan Delphi, dünyanın 41 ülkesindeki 175’den fazla üretim tesisi, 42 ortak mülkiyet (joint venture), 53 müşteri merkezi ve satış ofisi ve 32 teknik merkeziyle faaliyet gösteriyor.



TEGEV: Vasiyeti yerine getirilecek



Türkİye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Mali İşler Yöneticisi Mustafa Dandik, vasiyetten büyük gurur duyduklarını söyledi: “Nirun Şahingiray vakfımızın mütevelli heyetindeydi ve en iyi bağışçılarımızdan biriydi. Vasiyetnamesinde, vakfımıza bağış yaptığını biliyoruz ancak detaylarını bilmiyoruz. Bu konuda bize henüz bilgi gelmedi. Hukukçularımız gerekli çalışmaları yapacaktır. Şahingiray’ın vasiyetnamesinde, vakıf tarafından kurulacak okula adının verilmesi isteği de yerine getirilecek.”



Efsane İstanbulspor’un başkanlığını yaptı



Türk otomotiv sektörünün tanınan isimlerinden Nirun Şahingiray, dünyanın en büyük otomotiv parça, modül ve sistem tedarikçisi Delphi Corperation’un Türkiye distribütörlüğünü yapan Delphi Türkiye’nin Yönetim Kurulu Başkanı’ydı. İş dünyasının yanı sıra sporcu kimliğiyle de bir döneme damgasını vurdu. 1970’li yıllarda önemli başarılara imza atan İstanbulspor Kulübü’nde bir dönem başkanlık yapan Şahingiray, görevde kaldığı süre içinde icraatlarıyla haklı bir taktir kazandı. Şahingiray’in döneminde altın devrini yaşayan sarı-siyahlı kulüp Türkiye 1. Ligi’nde sayısız başarılara imza attı.



Vergi rekortmeniydi



Nirun Şahingiray, Türkiye’nin vergi rekortmenleri arasındaydı. 2001 Vergilendirme Dönemi’nde ödediği 642 milyar 950 milyon 340 bin TL ile Türkiye genelinde 51’inci, 2002 yılında da ödediği 610 milyar 706 milyon 850 bin TL’lik vergi ile 99’uncu sırada yer aldı.

