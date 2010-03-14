Say'dan, 'İstanbul Senfonisi'ne dünya prömiyeri

T24 -

Dortmund'daki Konzerthaus'ta (Konser evi) gerçekleşen konserde Say, ilk bölümde Georg Gershwin'in ''Rapsodi in Blue'' ve Leonard Bernstein'ın ''Candide'' üvertürünü, ikinci bölümde de İstanbul Senfonisi'ni seslendirdi.Nostalji, Tarikat, Sultan Ahmet Cami, Hoş Giyimli Kızlar Adalar Vapurunda, Haydarpaşa Garından Anadolu'ya Gidenler Üzerine, Alem Gecesi ve final bölümünden oluşan İstanbul Senfonisi'ni, Alman dinleyiciler büyük bir ilgi ve coşkuyla dinledi.Say, konser sonunda dinleyiciler tarafından toplam 5 kez sahneye çağrıldı ve 16 dakika boyunca ayakta alkışlandı.Say'ın İstanbul Senfonisinde Ney'de Burcu Karadağ, kanunda Hakan Güngör, vurmalı çalgıda da Aykut Köselerli orkestraya eşlik etti.İngiliz şef Howard Griffiths'in yönettiği ve Batı Alman Radyo Televizyon Kurumu (WDR) orkestrası tarafından çalınan senfoni, Alman dinleyiciler tarafından çok beğenildi.Say'a, konserin sonunda, Konzerthaus Genel Sanat Yönetmeni Benedikt Stampa tarafından, Borussia Dortmund futbol takımının bir forması hediye edildi.Konser sonrasında Alman dinleyiciler, konserin harika geçtiğini, Fazıl Say'ın büyük bir yeteneğe sahip olduğunu söylediler.Say ise gecenin çok iyi geçtiğini ve orkestranın çok güzel çaldığını belirterek, eseri kendi yazdığı için bu konuda fazla bir yorum yapmak istemediğini ifade etti.