Fazıl Say'dan Erdoğan'a: Git evinde içme!

Müzisyen Fazıl Say resmi Twitter hesabında alkol yasağına ilişkin yaptığı açıklamada "Hani 21. Yüzyılda uzaya da gideriz filan hayalleri vardı ,onları geçtik de, bir bira içmemizin, bir Hayyam okumamızın keyfi de kalmadı ya.." dedi.

Fazıl Say Twitter'da "'Susmak' ile 'susturulmak' insanın kendi hayat çizgisinde prensipte aynı sonuca varıyor. Sorarız; hangisi daha onurlu?" sorusunu paylaştı ve ekledi: "'Dogu' ile 'batı' arasında sevgisiz ve soğuk ticari ilişkilerden başka aslında ne kadar çok paylaşılacak şey var. Onlar bunu unutuyor."

Fazıl Say'ın Twitter hesabından yaptığı açıklamalar şöyle: