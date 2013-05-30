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Kültür-Sanat

Fazıl Say'dan Erdoğan'a: Git evinde içme!

Fazıl Say alkol yasağına ilişkin '21. Yüzyıl'da uzaya da gideriz hayalleri vardı. Onları geçtik de, bir bira içmemizin, bir Hayyam okumamızın keyfi de kalmadı' dedi

30 Mayıs 2013 16:46

Müzisyen Fazıl Say resmi Twitter hesabında alkol yasağına ilişkin yaptığı açıklamada "Hani 21. Yüzyılda uzaya da gideriz filan hayalleri vardı ,onları geçtik de, bir bira içmemizin, bir Hayyam okumamızın keyfi de kalmadı ya.." dedi.

Fazıl Say Twitter'da "'Susmak' ile 'susturulmak' insanın kendi hayat çizgisinde prensipte aynı sonuca varıyor. Sorarız; hangisi daha onurlu?" sorusunu paylaştı ve ekledi: "'Dogu' ile 'batı' arasında sevgisiz ve soğuk ticari ilişkilerden başka aslında ne kadar çok paylaşılacak şey var. Onlar bunu unutuyor."

Fazıl Say'ın Twitter hesabından yaptığı açıklamalar şöyle:

 

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