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Kültür-Sanat

Say: Popçular 'albüm kaydındayız' derler; kahve, sigara, alkol içerler

Fazıl Say, pop şarkıcılarının albüm kayıtları için harcadıkları zamana ve paraya isyan etti

21 Ekim 2013 11:40

Sanatçı Fazıl Say sosyal medyadaki hesabında albüm için 3-4 ay müzik stüdyosu kiralayan pop şarkıcılarını diline doladı. Say, albüm kayıtları için stüdyo kiralayan sanatçılar için “Orada bütün kahve sigara alkol vs içerler... ‘Albüm kaydındayız’ diye ferman salarlar... Eee? Sonuç? Albüm! A ha... ‘Sevdim seni üzdün beni aşkım aşkım yârim yârim aşkım aşkım’...  50 senedir... Ne albümü ya?” dedi.

Ünlü piyanist, “Türk popçularının kayıt anlayışı üzerine” başlıklı yazısında yeni bir tartışmanın fitilini de ateşledi.

Milliyet Cadde’den Seçkin Şenvardar’ın haberine göre, Say şunları söyledi:

“Biz klasik müzikçiler 3-4 günde bir CD kaydını bitiririz genelde. İyi bir ses teknisyeni ve müzik direktörü ile 3-4 günde olur kayıt, normaldir, olağan bir durumdur.

Benim oldum olası anlamadığım konu, bir albüm kaydı için 3-4 ay stüdyo kiralayan ‘popçu’ arkadaşlar durumudur.

Adamlar mesela besteyi bile stüdyoda yapmaya uğraşıyor. Ya kardeşim besteyi evinde yapsana!

Akor bulmaya çalışıyorlar 5 kişi birden filan. Kardeşim akoru işte besteleyen bilir, bilmiyorsa da öğrensin, 5 kişi bir akorla uğraşırsa peki ya bir sonraki akor ne olacak? Akorları filan evde çözüp kayda girin?

Onca stüdyo parası, her gün 1500 TL. Yazık günah.

Orada bütün gün kahve, sigara, alkol vs içerler... ‘Albüm kaydındayız’ diye ferman salarlar... Eee? Sonuç? Albüm! A ha... ‘Sevdim seni üzdün beni aşkım aşkım, yârim yârim, aşkım aşkım’...  50 senedir... Ne albümü ya?”

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