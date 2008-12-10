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Sawyer baba oluyor

Lost dizisinde “Sawyer”ı ABD’li oyuncu Josh Holloway ilk kez baba olacağını açıkladı.

10 Aralık 2008 02:00

Lost dizisinde “Sawyer” karakteriyle hayran kitlesini artıran ABD’li oyuncu Josh Holloway US Weekly dergisine ilk kez baba olacağını açıkladı.

Dizide canlandırdığı 'Sawyer' karakteriyle üne kavuşan ünlü aktörün basın sözcüsü, eşi Yessica Kumala'nın bir bebek beklediğini açıkladı. Aktör, "Eğer gerçekten birini seviyorsanız çocuk sahibi olmanız kaçınılmaz" diye konuştu.

Bir dondurma firmasının reklam filmi için ülkemize de gelen Josh Holloway şu sıralar Lost'un yeni sezon bölümlerinin çekimi için Hawaii'de bulunuyor.


Evliliklerinin ilk yıllarında çocuk sahibi olmayı istemediklerini belirten Holloway, "Bu konudaki fikrimizi değiştirdik. Her şey doğal olarak gerçekleşti. Eğer gerçekten birini seviyorsanız, ondan çocuk sahibi olmanız kaçınılmaz oluyor" şeklinde konuştu.

2004 yılında Holloway ve Kumala çifti, 2009 yılının ortalarına doğru dünyaya gelecek olan bebwek için çok heyecanlı olduklarını ifade etti.

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