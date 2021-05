Saw serisinin 10. filmi için hazırlıklar başladı

Chris Rock'ın başrolünde yer aldığı "Spiral: From the Book of Saw"ın çıkışı için beklenirken, Saw serisinin 10. filmi için de hazırlıklara başlandı.

Takvimler 2004 yılını gösterdiğinde James Wan‘ın ilk yönetmenlik harikası Saw vizyona girdi ve 2000’li yılların korku-gerilim sinemasına yeni bir soluk getirdi. Detayları kaçırmayan bakış açısıyla adından söz ettiren, izleyiciyi sürekli hikâyenin içerisinde tutan bir film bizleri karşıladı.

Gişede de beklenenin üstünde bir başarı elde eden Saw, sonraki yıllarda seri üretime dönüştü. Tobin Bell‘in canlandırdığı Jigsaw’ın 3. filmde ölmesine rağmen her yıl Cadılar Bayramı’nda Saw’ın bir devam filmini görmemiz ise kaçınılmaz olmuştu. Harika bir başlangıç yapan Saw serisi, 3. filmle beraber kanlı ve şiddet dozu yüksek sahnelerin artması nedeniyle deyim yerindeyse bir tür işkence pornosuna dönüştü.

2018 yılında ilk filmden 13 yıl sonra gösterime giren Jigsaw filmiyle macerasına kaldığı yerden devam eden Saw serisi, bu sene Emmy ödüllü komedyen Chris Rock öncülüğünde hazırlanan yeniden çevrimi Spiral: Testere Devam Ediyor – Spiral: From the Book of Saw filmiyle yeniden hayat buluyor.

Henüz Chris Rock ve Samuel L. Jackson’lı bu filmi hazmedememişken; yeni bir Saw filminin yolda olduğu öğrenmemiz ise işleri daha da karmaşık bir hale sokarken beklentileri de arttırdı.



Bloody Disgusting’in haberine göre prodüksiyon süreçleri ilerleyen zamanlarda başlayacak olan yapımları listeleyen Production Weekly, bu hafta Saw X‘e de yer verdi. Henüz kesin bir açıklamayla duyurulmayan Saw X filminin yapımcıları arasında James Wan’ın yapım şirketi Atomic Monster’ın da geçmesi dikkat çekti.

Yeni filmin ismi Saw X olabilir

Projenin yer aldığı listede yapımcılar arasında James Wan’ın ismi de bulunuyor. Fakat Bloody Disgusting’in haberi, James Wan‘ın sahibi olduğu Atomic Monster listede bir hata sonucunda yer aldığını iddia ediyor.



Görünüşe göre Jigsaw’ın maceralarını görmeye devam etmek isteyen bir izleyici kitlesi hâlâ var. Fakat bu izleyici kitlesinin ilk filmin yönetmeni ve yaratıcısı James Wan’ın dahil olduğu yeni bir Saw filmiyle buluşma ihtimali şu an için düşük görünüyor.