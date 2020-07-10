Savunma nöbetindeki avukatlardan ODTÜ Onur Yürüyüşü'ne destek: Hepimiz eşit olana kadar hiçbirimiz özgür değiliz!

Çoklu baro teklifine karşı Ankara Kuğulu Park'ta Savunma Nöbetine devam eden avukatlar, bugün görülecek ODTÜ Onur Yürüyüşü davası öncesinde yaptıkları açıklamada, "Bizleri, bilim kisvesi altında, inanç kisvesi altında, ev içi kisvesi altında, okul kisvesi altında, kurum kisvesi altında, yok sayarak yaşamak-var olmak gibi, çalışmak gibi, ifade özgürlüğü gibi zaten var olan en temel insan haklarımızı elimizden alacağınızı sanıyor olabilirsiniz. Biliyoruz ki tarih bizim yanımızdadır. 'Hepimiz eşit olana kadar hiçbirimiz özgür değiliz!'" dediler.

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Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen ve ilk kısmı kabul edilen çoklu baro teklifine karşı avukatlar ve baro başkanlarının nöbeti polis ablukasına rağmen devam ediyor. Nöbet sırasında ODTÜ LGBTİ+ Onur Yürüyüşü davası avukatları da eylem yaptı. 2019 ODTÜ LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’ne polis müdahalesi sonucu gözaltına alınanlara açılan açılan davanın üçüncü duruşması bugün görülecek.

Kaos GL'nin aktardığına göre duruşmaya ilişkin davanın avukatları Kuğulupark’ta basın açıklaması yaparak, “LGBTİQ+ hakları insan haklarıdır” dedi. Açıklamaya ODTÜ LGBTİ+ Dayanışması’ndan öğrencilerin yanı sıra Kaos GL, Kırmızı Şemsiye, Ankara Barosu LGBTİQ+ Hakları Merkezi ve Toplumsal Hukuk’tan avukatlar ve Ankara Gökkuşağı Aile Derneği de katıldı. Savunma nöbetindeki diğer avukatlar da eyleme alkış ve sloganlarla destek verdi.

ODTÜ LGBTİ+ Dayanışması ve avukatları adına açıklamayı Avukat Öykü Didem Aydın okudu. Açıklamanın tam metni şöyle:

“Hepimiz eşit olana kadar hiçbirimiz özgür değiliz!”

“Bugün saat 10:00’da, ODTÜ LGBTİ+ Dayanışması’nın 2019 Onur Yürüyüşüne polis saldırısı yüzünden açılan ceza davasının Üçüncü Duruşmasında şu anda burada bulunan ODTÜ’lü öğrencileri savunacaktık. Öğrenciler, kampüsleri işgal edilerek gözaltına alınmışlar ve barışçıl gösteri düzenledikleri için suçlandırılmışlardır.

“Bizler, ODTÜ LGBTİ+ Dayanışması Avukatları ve ODTÜ LGBTİ+ Dayanışması olarak, haftalardır LGBT özneleri hedef alan nefret kampanyasına dur diyen Barolarımızla ve bütün Avukat meslektaşlarımızla bu kere Savunma Yürüyüşü İçin dayanışmaya geldik.

“Türkiye’nin bütün barolarından 1000 meslektaşımız geçen hafta yayınlanan LGBTİQ+ Hakları ve Onuru İçin Avukatlar Bildirisiyle LGBT Haklarını savundular ve İmzamız Onurumuzdur, dediler. Bugün, barolarımızın parçalanmasını ve Avukatların, LGBT de dahil olmak üzere, bütün hak öznelerine destek vermekten yoksun bırakılmasını protesto etmek için ODTÜ LGBTİ+ Dayanışması öğrencileriyle beraber Ankara Kuğulu Park’tayız.

LGBTİ+ Hakları ve Onuru İçin mücadele verenler, sadece Avukatlar ve Üniversiteliler değil: Bütün Özneler ve Destekçileridir. Sadece Barolarda, Üniversitelerde, Kuğulu Park’ta değiliz: Alışın Her Yerdeyiz! Eşitlik ve Özgürlük Talep Ediyoruz! Hiç kimsenin, demokratik düzenin ve hukuk devletinin öngördüğü kişi onuru korumasından bireyleri yoksun kılarak onları yalnızlığa ve çaresizliğe itmeye hakkı yoktur! LGBTİQ+ Hakları İnsan Haklarıdır. LGBTİQ+ Mücadelesi Büyük Bir Tarihsel Birikime ve Etik’e Dayanmaktadır.

“Bizleri, bilim kisvesi altında, inanç kisvesi altında, ev içi kisvesi altında, okul kisvesi altında, kurum kisvesi altında, yok sayarak yaşamak-var olmak gibi, çalışmak gibi, ifade özgürlüğü gibi zaten var olan en temel insan haklarımızı elimizden alacağınızı sanıyor olabilirsiniz. Biz sevginin dilini, nefretin dilinden daha iyi biliyoruz: Biz insanı, hakkı ve değerleri gayet iyi biliyoruz.

“Biliyoruz ki bizim özgürlük ve hak mücadelemiz sadece LGBT öznelerin değil, bütün insanlığın hak mücadelesine yapılan bir katkıdır. Biliyoruz ki Tarih Bizim Yanımızdadır. “Hepimiz Eşit Olana Kadar Hiçbirimiz Özgür Değiliz!”

ODTÜ LGBTİ+ Onur Yürüyüşü davası

ODTÜ'de 18 öğrenci ve bir akademisyene, 10 Mayıs 2019’da kampüste düzenlenen LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’ne katılmaları gerekçe gösterilerek dava açıldı. Polis şiddetiyle gözaltına alınan öğrenci ve akademisyenlerin yargılandığı davanın ikinci duruşması 12 Mart 2020’de Ankara 39. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

İkinci duruşmada avukatlar, öncelikle derhal beraat kararı talep etti. Aksi taktirde yanlış hazırlanan bilirkişi raporunun yenilenmesi, Emniyet’ten istenen ve iletilmeyen montajsız görüntülerin tekrar istenmesini, görevli polislerin dinlenmesini ve duruşmaların daha geniş bir salonda yapılmasını talep etti.

LGBTİ+ hak savunucularının toplantı ve gösteri yürüyüşlerine muhalefetten yargılandığı dava bugüne (10 Temmuz) ertelenmişti.