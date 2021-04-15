"Save Ralph" kısa filmi sosyal medyanın gündeminde: "Ralph, her gün acı çeken sayısız gerçek hayvanı temsil ediyor"

Kozmetik firmalarının klinik hayvan deneyleri konusunda, insanlar üzerinde farkındalık yaratması hedeflenen ''Save Ralph'' kısa filmi sosyal medyanın gündemine düştü.

Humane Society International tarafından yürütülen kampanya, kozmetik markalarının canlılar üzerinde yaptığı deneyleri durdurmak üzere başlatıldı. Farkındalık yaratması hedeflenen kısa filmde, kozmetik deneylerinde kullanılan ve bu sebeple zarar gören tavşan ailesi konu alındı.

Kısa filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Spencer Susser üstlenirken; oyuncu ve yönetmen Taika Vaititi de, Ralph karakterini seslendirdi.

Filmde, röportajcı olarak Ricky Gervais, Bobby rolünde Zac Efron, Marshmallow rolünde Olivia Munn, Cinnamon rolünde Pom Klementieff ve Cottonballs rolünde Tricia Helfer, filmin diğer karakterlerine ses veren isimler oldu.

Kampanyanın kısa filmi, HSI’nın Youtube hesabından, ''Save Ralph kampanyası, hayvanlar üzerinde yapılan deneylerin zulmünü orijinal ve beklenmedik bir şekilde ele alıyor. Bir tavşanın hikayesi, dünyanın dört bir yanındaki laboratuarlarda sayısız tavşanın ve diğer hayvanların durumuna ışık tutmak için kullanılıyor. Ralph canlandırılırken, kısa filmde yaşadığı sefalet uydurma olmaktan uzaktır. Ralph'i Kurtar'ın yönetmeni Spencer Susser'in dediği gibi, "Ralph'ın kendini gerçek hissetmesi çok önemli çünkü; her gün acı çeken sayısız gerçek hayvanı temsil ediyor" açıklamasıyla paylaşıldı.