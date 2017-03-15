Savcıyken 'Işık evleri' soruşturmasını yürüten yüzbaşı: Akın Öztürk'ün ilk işi beni görevden almak oldu

Askeri savcıyken Kayseri Işıkevleri soruşturmasını yürüten Hâkim Yüzbaşı Ali Fuat Kumral, darbe girişiminin ardından tutuklanan eski Orgeneral Akın Öztürk ile ilgili iddialarda bulundu. Eski YAŞ üyesi Orgeneral Akın Öztürk’ün Hava Kuvvetleri Komutanı olduğunda kendisini pasif göreve aldığını ileri süren Kumral, bu karara itiraz etmesi üzerine Öztürk ile arasında geçen diyaloğu şöyle anlattı:

"Nedenini sorunca önce ‘öyle uygun gördüm’ dedi. Haksız atamayı hak etmiyorum diye ısrar edince bu kez ‘Yanlış yapmışız’ diye çelişkili konuştu. Yanlışlık yapanlara ne gibi işlem yapacaksınız dediğimde ise 'Haddini aşma' deyip beni odasından kovdu."

Karar gazetesinden Hilal Öztürk'ün haberi şöyle:

FETÖ’nün devleti ele geçirmek için yaptığı sayısız kumpas, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra soruşturma dosyalarıyla ortaya çıkmaya devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın askeri yargıdaki FETÖ yapılanmasına yönelik idddianamesinde askeri hakim ve savcılar kamuoyunun bilmediği çarpıcı gerçekleri anlatıldı. Askeri savcıyken Kayseri Işıkevleri soruşturmasını yürüten Hakim Yüzbaşı Ali Fuat Kumral darbe girişiminin baş aktörlerinden eski YAŞ üyesi Orgeneral Akın Öztürk’ün Hava Kuvvetleri Komutanı olduğunda kendisini pasif göreve aldığını söyledi. Kumral, bu karara itiraz etmesi üzerine Öztürk ile arasında geçen diyaloğu şöyle anlattı: “Nedenini sorunca önce ‘öyle uygun gördüm’ dedi. Haksız atamayı hak etmiyorum diye ısrar edince bu kez ‘Yanlış yapmışız’ diye çelişkili konuştu. Yanlışlık yapanlara ne gibi işlem yapacaksınız dediğimde ise “Haddini aşma” deyip beni odasından kovdu.”

Emniyet görüntü yollamadı

Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Askeri Savcısı Öner Şentepe ise FETÖ’nün askeri savcılığa casus yazılım sokmaya çalıştığını anlattı. Şentepe 30 Mayıs 2013 tarihinde casus filmlerini aratmayan bu olayı şöyle anlattı: “Mehmet Erdoğan isimli bir kişinin gece yarısı Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Askeri Savcılığına gelerek ‘Andıç’ davasına ilişkin bir takım isnatlarda bulunacağını, elinde bulunan flash belleği Askeri Savcılığa ait bir bilgisayara takmak istediğini söyledi. Durum bana bildirilince evimden savcılığa gittim. Bu esnada ben savcılığa ulaşmadan şahıs oradan uzaklaştı. İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele ekiplerine gece Mehmet Erdoğan isimli şahsı yakalattım. Mehmet Erdoğan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülürken Cumhuriyet savcısı tarafından serbest bırakıldı. Söz konusu savcının İsmail Tandoğan olduğunu ilgili polislerden öğrendim. İnternette Savcı İsmail Tandoğan ismini arattığımda 17-25 Aralık soruşturmasını yürüten savcılardan birisi olduğunu öğrendim. Olayı aydınlatabilmek için o gece Mehmet Erdoğan ile birlikte savcılığın karşısında bekleyen siyah, camları film kaplı transporter minibüsün plakasını öğrenmek için kamera kayıtlarını emniyetten istedim. Olay gününe ait olmayan başka bir güne ait kamera görüntüleri gönderildi. Olayları tutanak altına aldık.”