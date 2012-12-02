Savcılık 'Yeşil öldü' iddiasını araştıracak

1994'te ölü bulunan Albay Kazım Çillioğlu soruşturmasını yürüten Malatya Savcılığı, olayın şüphelilerinden 'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım'ın 2001 yılında düşen Casa tipi uçakta öldüğünü iddia eden Şemdin Sakık’In ifadesini istedi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, Ergenekon davasında tanık olarak ifade veren Şemdin Sakık’ın ''Yeşil 2001’de Malatya’da düşen uçakta öldü'' iddiasını araştırmak için düğmeye bastı.

Tunceli Jandarma Alay Komutanlığı görevi sırasında 1994 yılında lojmanında ölü bulunan Kazım Çillioğlu soruşturmasını yürüten Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın baş şüphelilerinden 'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım'ın 2001 yılında Malatya'da fazla yük taşıdığı iddiasıyla düşen Casa tipi uçakta öldüğü iddialarını mercek altına aldı.

İddialar üzerine Ergenekon davasına bakan mahkemeden Sakık’ın ifadesini talep eden savcılık, askeri savcılıktan da kazaya ilişkin raporu istedi.

Buna göre, ilk olarak 34 askerin şehit olduğu uçakta sivillerin de yaşamını yitirdiği iddiası araştırılacak. Ardından da kazada yaşamını yitirenlerin kimlik tespiti yapılarak, alınacak DNA örnekleri, Yeşil’in mevcut kayıtlardaki kan grubu ve parmak iziyle karşılaştırılacak.

Malatya Savcılığı'nın Çillioğlu soruşturmasıyla ilgili hazırladığı bilirkişi raporunda Albay Kazım Çillioğlu'nun öldürüldüğü belirtilmiş, Mahmut Yıldırım ile 'Bozo' kod adlı Yusuf Geyik hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı.