Savcılık, Seren Serengil ile Erhan Çelik için hapis istedi

Gülben Ergen, Seren Serengil ve eski eşi Erhan Çelik hakkında aldırdığı uzaklaştırma kararının ihlal edildiğini söyledi. Savcılık kararın ihlal edildiğinin anlaşıldığını belirterek koruma kararı veren mahkemelere yazı yazıp zorlama hapislerini istedi.

Şarkıcı Gülben Ergen, kendisine ait programda aleyhine konuşmalar yaptığı gerekçesiyle Seren Serengil hakkında şikayetçi oldu, koruma kararı istedi.



İstanbul 10. Aile Mahkemesi, Gülben Ergen'e 6 ay süreyle Seren Serengil'in hakaret ve küçük düşürürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi. Mahkeme ayrıca Serengil'in, Gülben Ergen'in ev ve iş yerinde 30, sokakta karşılaşmaları halinde ise 10 metreden fazla yaklaşmamasına hükmetti. Kararda ayrıca tedbir kararını ihlal etmesi halinde Serengil'in zorlama hapis yatacağı da hatırlatıldı.

Savcılık karar ihlali dedi, hapis talep etti

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, Seren Serengil'in kararı televizyon programında ihlal ettiği gerekçesiyle Gülben Ergen şikayetçi oldu. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu, 10. Aile Mahkemesi'ne Serengil'in karar ihlali yaptığı yönünde yazı gönderdi. Savcılık yazısında Serengil'in zorlama hapsine karar verilmesini talep etti. Aile Mahkemesi talebi henüz karara bağlamadı.

Çelik için de hapis talebi

Gülben Ergen ayrıca mahkemeye başvurarak hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı Erhan Çelik’in de kendisine mesaj atarak kararı ihlal ettiği yönünde şikayetçi oldu. Savcılık koruma kararı veren İstanbul 11. Aile Mahkemesi'ne de yazı yazarak Çelik'in karara uymadığı gerekçesiyle zorlama hapsine karar verilmesini istedi. Mahkemenin kararı bekleniyor.