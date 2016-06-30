Savcılık, Selahattin Demirtaş'ı ifadeye çağırdı

HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, Mersin'de açılan bir soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na çağrıldı. Demirtaş, ifadeye vermeye gitmeyeceğini söyledi.

Dicle Haber Ajansı’nın (DİHA) haberine göre, Demirtaş’ın ifadeye çağrıldığı fezlekenin konusu Mersin'de 27 Şubat Cumartesi günü partisinin Akdeniz ilçe örgütü tarafından organize edilen etkinlikte yaptığı konuşmalardan oluşuyor. Konuşmasında bölge kentlerindeki abluka ve yıkımlara tepki gösteren Demirtaş'ın Cizre'de yaşananlara yönelik kullandığı ifadeler "devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçu kapsamında değerlendirilerek, soruşturma açıldı.

HDP Ağrı milletvekilleri Dirayet Taşdemir ve Bedran Öztürk ise Ağrı'daki bir soruşturma dosyası kapsamında Taşdemir ve Öztürk'e talimatla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade vermesi istendi. Vekillerden 10 gün içerisinde ifadeye gelmeleri istendi. Daha önce ise HDP’li vekiller Ahmet Yıldırım, Burcu Çelik Özkan ve Ayhan Bilgen de telefonla ifadeye çağrılmıştı.