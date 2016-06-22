HDP milletvekilleri ifadeye çağrıldı, Demirtaş rest çekti: Savcılığa gitmeyecekler!

HDP Muş milletvekilleri Ahmet Yıldırım, Burcu Çelik Özkan ve HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen savcılık tarafından ifadeye çağrıldı. Konuya ilişkin bir açıklama yapan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Arkadaşlarımız ifade vermeye gitmeyecek" dedi.

7 Haziran seçiminin ardından HDP mitinginde konuşan Burcu Çelik Özkan, köy korucularını sert bir dille eleştirerek, "Bu memleketten defolup gideceksiniz. Bize uzattığınız o keleşi size çevirmesini biz çok iyi biliyoruz” ifadelerini kullamıştı. Özkan, gelen tepkiler üzerine özür dilemişti.

139 milletvekili hakkındaki 682 dosya Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından süre dolmadan savcılıklara gönderilmişti.

Başsavcılıklar her bir fezlekeyle ilgili ayrı soruşturma başlatacak. Soruşturmalar, Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemeleri Kanunu hükümleri uyarınca ve Adalet Bakanlığının genelgesi doğrultusunda başsavcılar veya başsavcı tarafından görevlendirilecek vekillerince yürütülecek. Dokunulmazlığı kaldırılanların milletvekilliği devam edecek. Dokunulmazlığı kaldırılan bir milletvekili, sadece dokunulmazlık hangi iddia için kaldırılmışsa o iddiadan yargılanacak.

Hakkında iddianame hazırlanan ve dava açılanlar yargılanacak. Davalar, isnat edilen suçlara göre görevli mahkemelerde görülecek.

Milletvekilliğinin sona ermesi, Anayasa'nın "Milletvekilliğinin Düşmesi" başlıklı 84. maddesinde düzenleniyor. "Milletvekilliğinin, kesin hüküm giyme veya kısıtlanma halinde düşmesi, bu husustaki kesin mahkeme kararının Genel Kurula bildirilmesiyle olur" hükmü uyarınca hakkındaki mahkumiyet kararı kesinleşenlerin milletvekilliği, kesin kararın TBMM Genel Kuruluna bildirilmesiyle düşecek.