Savcılık: KPSS hırsızlığından 2 şüphelinin eşleri, Erdoğan'a suikast ekibinden çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen 2010 KPSS sorularının çalınması iddiasına ilişkin soruşturma yeni bir boyut kazandı. 15 Temmuz darbe girişiminde aktif rol aldığı belirtilen 105 askerin KPSS sorularını çaldığı iddia edilen eşlerinden 80’i tutuklandı. Şüphelilerden R.A.’nın eşi Binbaşı Sadullah Abra’nın Ankara Emniyet Müdürlüğü’nü bombalayan pilot olduğu iddia edildi. Şüpheliler K.G. ve K.S.’nın eşleri Kıdemli Yüzbaşı Haldun Gülmez ile Yüzbaşı Bahadır Saygun’un ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a suikast girişiminde bulunan ekipte olduğu ileri sürüldü.

Karar'dan Hilal Öztürk'ün haberi şöyle:

Güvenilir kaynaklardan edindiği bilgilere göre, şüphelilerden K.G. ve K.S. hala öğretmen; 5 Ocak’ta gözaltına alınana kadar da devlet okullarında görev yapmaya devam ettiler. Sadece K.G. ve K.S. değil, hakkında soruşturma yürütülen 105 asker eşinden 75’inin halen kamuda olduğu belirlendi. Şüpheli K.G.’nin aynı zamanda FETÖ’nün tepe yönetiminde yer alan ve örgütün mollası olan Hamdullah Bayram Öztürk ile telefon irtibatı tespit edildi.

Diğer yandan şüphelilerin para trafiği de MASAK raporlarıyla ortaya konuldu. FETÖ’cü askerler ve eşleri arasında yoğun para transferleri dikkat çekti. “Bank Asya’yı kurtarma operasyonu” sırasında para artışı olduğu belirlendi. Soruşturma dosyasında grafiklerle gösterilen para trafiğinde en yüksek 16 bin 400 TL, en düşük 200 TL tutarında çok sayıda transfer yapıldığı tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca FETÖ’nün gizli haberleşme programı Bylock’u kullandıkları anlaşıldı.

Dosyaya giren önemli bir bilgi de 15 Temmuz öncesine ait. Buna göre savcılık, eşleri KPSS şüphelisi olan ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen askerlerin listesini haklarında işlem yapılması için ihanet girişiminden önce Genelkurmay Başkanlığı’na göndermiş. YAŞ öncesi bu askerler hakkında değerlendirme yapılması istenmiş.