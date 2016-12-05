"Savcılık Hakan Fidan'ın ifadesi için Başbakanlık'tan izin istedi" iddiası

Darbe girişimine ilişkin soruşturmada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın 'mağdur - tanık' olarak ifadesinin alınması için girişimde bulunduğu iddia edildi.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin sonradan yalanlanan haberi şöyle:

Başbakanlık izin verirse görevlendirilecek bir savcı Müsteşar Fidan'ı ziyaret ederek ifadesini alacak. MİT Kanunu'nda "Devletin çıkarlarının zorunlu kıldığı hallerde MİT mensuplarının tanıklığı MİT Müsteşarı’nın, MİT Müsteşarı’nın tanıklığı ise Başbakan’ın iznine bağlıdır" hükmü yer alıyor.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade veren Kara Havacılık Komutanlığı’nda Bakım Tabur Komutanı Yarbay Murat Bolat, darbe girişimi öncesinde OSTİM’de yapılan toplantıda MİT Müsteşarı’nın rehin alınması planı yapıldığını anlatmıştı. Bolat ifadesinde özetle, "Fidan, Yenimahalle’de MİT lojmanlarının batı tarafındaki villasından alınacaktı. 1 Skorsky ve 2 Cougar ile personel MİT’in içine indirilecek ve bu ekip Fidan’ı alacaktı" demişti.

Akar'a gitmişlerdi

Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre darbeye ilişkin istihbarat, ‘ismi saklı tutulan bir asker’ tarafından MİT’e bildirildi. Yapılan çalışmalarla askerin doğru söylediğini belirleyen Fidan başkanlığındaki MİT ekibi, Genelkurmay Başkanlığı’na giderek Orgeneral Hulusi Akar ile görüştü. Anayasal Suçları Soruşturma Bürosu, rehin alınan Orgeneral Akar ve kuvvet komutanlarının ifadelerini, "şikâyetçi mağdur" sıfatıyla almıştı. Orgeneral Akar ifadesinde, "Saat 17.00-18.00 sıralarında makamımda çalışırken 2. Başkanım Yaşar Güler yanıma gelerek kendisine MİT’ten gelen bilgi ile bu akşam içerisinde Kara Havacılık Okulu’ndan 3 helikopterin görevlendirilmesi ile bir faaliyet icra edileceği yönünde istihbaratı bana iletti. Bilginin geldiği makam itibariyle ciddiye aldık" demişti.