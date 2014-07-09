T24 LogoT24 Logo
Gündem

Savcılık, Gülen cemaati ile ilgili akademik çalışmaları da istedi

Emniyet'e talimat: Gülen cemaati ile ilgili akademik tez, makale ve kitapları da gönderin

09 Temmuz 2014 20:45

Fethullah Gülen ve cemaati hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında savcılığın, Emniyet Genel Müdürüğü'nde Terörle Mücadele (TEM) ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) dairelerine bir yazı göndererek, Gülen cemaati ile ilgili yazılmış akademik tez, makale ve kitapların da iletilmesi için talimat verdiği öğrenildi.

T24'ün adli kaynaklardan aldığı bilgiye göre, "cemaatin silahlı gücü bulunup bulunmadığını" da sorgulayan savcılık öncelikle Gülen cemaati konusunda yürütülen soruşturmaya referans olarak kullanılması için söz konusu akademik çalışma, makale ve kitapların kullanılacağını belirtti.
Soruşturma konusunun "sosyolojik boyutu konusunda araştırma yapılması için söz konusu kaynaklara ihtiyaç duyulduğu" bildirildi. Savcılık kaynakları TEM Daire Başkanlığı'nın yanı sıra KOM Daire Başkanlığı'na da benzer bir talimat gittiğini aktardılar.

TEM Daire Başkanlığı'nca 30 il emniyet müdürlüğüne gönderilen 23 maddelik “gizli ve acele” ibareli yazışmada yer alan “cemaat mensuplarının davranış biçiminin belirlenmesi” ifadesiyle ilgili olarak da, "bu husustan cemaat mensuplarının iletişim, hareket şekli, organizasyonlarının ve örgütlü bir şekilde hareket edip etmediklerinin araştırılmasının kast edildiği" belirtildi.

 

ETİKETLER

gülensavcılıkarzu yıldız

İlgili Haberler

Polise talimat: Gülen cemaatinin silahlı gücü var mı araştırın, ülke çapında arama yapın

EGM’den 30 ile gönderilen talimatta cemaatin vakıf, yayın, arsa, bina, okul, dersane, banka ve paralarının bildirilmesi istendi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Solun özeleştirisi olarak bir Arkadaş Z. Özger belgeseli: Merhaba Canım...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24