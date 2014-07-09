Savcılık, Gülen cemaati ile ilgili akademik çalışmaları da istedi

Fethullah Gülen ve cemaati hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında savcılığın, Emniyet Genel Müdürüğü'nde Terörle Mücadele (TEM) ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) dairelerine bir yazı göndererek, Gülen cemaati ile ilgili yazılmış akademik tez, makale ve kitapların da iletilmesi için talimat verdiği öğrenildi.

T24'ün adli kaynaklardan aldığı bilgiye göre, "cemaatin silahlı gücü bulunup bulunmadığını" da sorgulayan savcılık öncelikle Gülen cemaati konusunda yürütülen soruşturmaya referans olarak kullanılması için söz konusu akademik çalışma, makale ve kitapların kullanılacağını belirtti.

Soruşturma konusunun "sosyolojik boyutu konusunda araştırma yapılması için söz konusu kaynaklara ihtiyaç duyulduğu" bildirildi. Savcılık kaynakları TEM Daire Başkanlığı'nın yanı sıra KOM Daire Başkanlığı'na da benzer bir talimat gittiğini aktardılar.

TEM Daire Başkanlığı'nca 30 il emniyet müdürlüğüne gönderilen 23 maddelik “gizli ve acele” ibareli yazışmada yer alan “cemaat mensuplarının davranış biçiminin belirlenmesi” ifadesiyle ilgili olarak da, "bu husustan cemaat mensuplarının iletişim, hareket şekli, organizasyonlarının ve örgütlü bir şekilde hareket edip etmediklerinin araştırılmasının kast edildiği" belirtildi.