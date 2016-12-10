Savcılık: FETÖ, 17-25 Aralık'tan sonra kripto vali ve kaymakamlara "Hayatı durdurun" emri verdi

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın darbe girişiminin ardından başlatılan 'FETÖ'ye yönelik yürüttüğü soruşturmada, 124 mülki idare amirinin ismine ulaşıldı. Savcılık, "'FETÖ'nün 17-25 Aralık'taki yolsuzluk soruşturmasının ardından kripto vali ve kaymakamlara 'Hayatı durdurun' diye emir verdiği" iddia edildi.

Star gazetesinin haberi şöyle:

Devletin iç işleri sızarak tatandaşı canından bezdiren uygulamalar, aksayan hizmetler, duran yatırımlar.... FETÖ, 17-25 Aralık ardından kripto vali ve kaymakamlara emir verdi: Hayatı durdurun. Kumpaslarının yanıda böyle alçak oyunlarla da vatandaşların devletten soğuması hedeflendi.

A tipi yapılanma

Deşifre olan mülki idare amirlerinin tamamı FETÖ'nün kaymakamlık sınavı sorularını vererek özel yetiştirdiği 'A Tipi bürokratik yapılanmaya mensup. İtirafçı olan mülki idare amirlerinin verdiği bilgiler ışığında soruşturma derinleştirilerek, Maliye ve SGK müfettişi, Sayıştay denetçisi, MİT, BDDK ve AYM raportörü gibi yüzlerce isme ulaşıldı. Tespit edilen isimlerin hepsinin ortak özelliği ise örgütün özel çalışma evlerinde yetişmiş, KPSS ve kurum sınavlarından soru-cevap anahtarının verilerek kritik görevlere yerleştirilmiş olması.

ByLock'lu tablet

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tespitlerine göre FETÖ üyesi kaymakamların hiç biri direkt kendi telefonlarına ByLock yüklememiş. Örgüt mülki idare amirlerine ByLock yüklü tablet dağıtmış. Soruşturmada, FETÖ'nün "98., 99.,100.,101. ve 102. dönem kaymakamlarının büyük bir kısmı deşifre edildi.

İtiraf ettiler

Star halen görevde bulunan ve kendiliğinden giderek itirafçı olan bir vali yardımcısı ve bir kaymakama ulaştı. 'Emrullah' ve 'Özgür' rumuzlu iki isim, FETÖ'nün bilinmeyenlerini ve görevde oldukları süre zarfında kendilerine verilen talimatları anlattı. ByLock kullanmayan ve hiçbir şekilde deşifre olmayan iki mülki idare amiri, darbe girişiminden sonra da FETÖ'nün kendileriyle irtibata geçip Fetullah Gülen'in son talimatlarını ilettiğini söyledi. FETÖ'nün verdiği son talimatların 'susun, yer altına inin' olduğu öğrenildi.

'Özgür' rumuzlu mülki idare amiri, "Darbe girişiminden bir ay sonra FETÖ'ye mensup bir kişi beni arayarak görüşmek istedi. Gözden uzak tenha bir yerde buluştuğum bu kişi, 'büyüğümüzün selamı var' diyerek, Pensilvanya'dan selam getirdiğini söyledi. Bu günlerin gelip geçici olduğunu yakında her şeyin düzeleceğini ve darbeyle ilgilerinin olmadığını ileri sürdü. Hukuki bir süreç yaşarsam konuşmamamı tembihledi" diye konuştu. Bu kişinin kendisini ikna edememesi üzerine gittiğini anlatan 'Özgür',"Ancak, bundan bir ay kadar önce bana tekrar ulaştılar. Bu sefer gelen kişi daha önce gelenin bir üstüydü. İlk görüşmeden ikna olmadığımı düşündükleri için bu sefer üst düzey bir kişi gönderdiler" dedi.

İşte o maddeler

FETÖ, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimlerinden hemen sonra görevdeki tüm paralel mülki idare amirleri ile üst düzey bürokratlara verdiği talimatta, devletin hizmetlerini durdurmasını istedi. İşte o talimatlar.

Darbeden sonra hukuki bir süreç yaşayan olursa kesinlikle konuşmasın. Herkes sussun. Yakında bu süreç bitecek. Kendinizi gizleyin.

Vatandaşın resmi kurumlar daki işlemleri mümkün olduğunca aksatılacak. Yoksullar için verilen sosyal yardımlar sürüncemede bırakılarak, insanların devlete karşı öfkelenmesi sağlanacak.

Her mülki idare amiri bulunduğu yerde AK Partili siyasetçi ve işadamlarının aleyhinde bilgi ve belge toplayacak. Toplanan veriler FETÖ imamlarına verilecek. (Özellikle seçim süreçlerinde bu şekilde toplanan veriler Fuat Avni vb. sosyal medya hesapları üzerinden servis edildi. FETÖ'ye yakın medya organları haber yaptı.

AK Partililerin aleyhinde özel dosyalar hazırlanıp muhalefete servis edilecek. (CHP, MHP ile HDP'ye servis edildi.)

Mülki idare amirleri kesinlikle AK Partili siyasetçilerin yanında görüntü vermeyecek. Devlet ile aramızda mesafe var imajı oluşturulacak.

Hastane, köprü, okul vb. büyük yatırımların ve kamu hizmetlerin durdurulması için her türlü bürokratik engelleri çıkartın.

Yatırımları durdurun

FETÖ'nün 17-25 Aralık sürecinden sonraki talimatlarını anlatan 'Özgür', kendilerinden ellerindeki imkanları kullanarak kamu yatırımlarının yavaşlatılması, hatta mümkünse tamamen durdurmasının istendiğini söyledi. 'Özgür', "Bize, bu süreçte 'devletin gelişmesini ve çalışmasını istemiyoruz. Bu süreçte bekleyin' denildi" ifadesini kullandı. 'Özgür' rumuzlu mülki idare amiri, darbe girişiminden sonra itirafları engellemek için gözaltına alınanlara işkence edildiği kötü muamele yapıldığı algısı oluşturmaya çalıştığını da hatırlattı.