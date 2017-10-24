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Savcılık, Enis Berberoğlu kararına 'şerh' düştü

İstinaf Mahkemesi MİT TIR'ları davasında 25 yıla mahkûm edilen Berberoğlu hakkındaki kararı bozmuştu

24 Ekim 2017 20:05

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'na verilen 25 yıllık hapis cezası hükmünün bozulmasına ilişkin karara, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı şerh düştü.

Berberoğlu'nun, MİT tırlarının durdurulması olayına ilişkin "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin verdiği bozma kararının işlemleri İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapıldı.

"Bölge Adliye Mahkemesi bozma kararı verebilir"

'Görüldü' olarak tanımlanan işlemle ilgili olarak Başsavcılık, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itiraz yetkisinin bulunmadığını hatırlattı. Berberoğlu hakkında verilen kararın bozulmasına ilişkin hüküm kurduğuna dikkat çeken Başsavcılık, dairenin, ilk derece mahkemesinin kararını bir hukuka aykırılık nedeninin bulunması halinde bozamayacağı ifade edildi. Savcılık, Anayasa Mahkemesi'nin CMK 289. maddesine atıfta bulunarak, Bölge Adliye Mahkemesi'nin bozma kararı verebileceği ve ilk derece mahkemesinin bu bozma kararına direnemeyeceğini de hatırlattı.

Savcılığın değerlendirmesi

Savcılığın bozma kararına dair değerlendirmesi ise şöyle:

"Bölge Adliye Mahkemesi'nin bozma kararı verebileceği ve ilk derece mahkemesinin bu bozma kararıyla bağlı olacağı, bunun 289. maddede sayılanlarla sınırlı olduğu, fakat davanın esasına ilişkin hususlar (örneğin; inceleme konusu kararda olduğu gibi atılı suçun ve benzeri başka bir suçun dahi unsurlarının oluşup oluşmadığına dair bir değerlendirme yapılması) bu kapsamda sayılmamıştır. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nin bozmaya ilişkin kararının 4 No'lu bendinin CMK 289. maddenin unsurlarının dışında bulunduğu düşünülmektedir. Bu karara Başsavcılığın olağan ya da olağanüstü itiraz/temyiz gibi bir kanun yolu mümkün değilse de görüldü ekranımızda dosyanın incelenmek üzere mahkemesince gönderilmesi üzerine fiziki dosya da getirilerek incelenmiştir."

Savcılık, bozma kararının görüldüsünü yaparak dava dosyasını ilk derece mahkemesine gönderdi. Dosya ise İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ulaştı.

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