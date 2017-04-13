Savcılık, 12. kattan atıldığı iddia edilen bebeğin ölümünü 'pet şişe testi'yle aydınlatacak

Annesinin kuzeni tarafından 12’nci kattan atıldığı iddia edilen 3.5 yaşındaki Hira’nın ölümü, savcının olay yerinde su dolu şişeyle yaptığı keşif sayesinde aydınlanacak. Savcı, Hira ile aynı ağırlıkta içi su dolu bir pet şişeyi Hira’nın düştüğü balkondan birkaç kez attı. Pet şişe testine göre, cinayet şüphesi öne çıktı. Mersin Cumhuriyet Savcılığı yetkilileri ise olayın seyriyle ilgili olarak “Hira’nın ölümü kasten mi kaza mı, kesinleşmesi için delil topluyoruz. Atadığımız bilirkişide inşaat mühendisinin yanı sıra iş güvenliği uzmanı var" görüşünü dile getirdi.

Mersinli 3.5 yaşındaki Hira Dağ, 22 Mart gecesi 12’nci kattaki evlerinin Fransız balkonundan düşerek öldü. Düştüğü apartman bahçesinde ağır yaralı olarak bulunan Hira, ölüme bir buçuk saat direnebildi ve kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım servisinde can verdi. Hürriyet gazetesinden Gülden Aydın'ın haberine göre, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı Mehmet Yüksel, olay yerinde üç saat süren keşif yaptı. Hira ile aynı ağırlıkta içi su dolu bir pet şişeyi Hira’nın düştüğü balkondan birkaç kez attı. İlkinde, elinden bıraktı. Şişe, 90 derecelik açıyla yere, balkonun izdüşümüne denk gelecek biçimde düştü. Oysa Hira’nın bulunduğu yer, çok ilerideydi. Savcı Yüksel, bu kez şişeyi balkondan Hira’nın yaralı bulunduğu işaretlenmiş o noktaya doğru attı. Şişe bu kez Hira’nın bulunduğu noktaya isabet etti. Böylece olayda cinayet şüphesi öne çıktı.

"Kapı kolunu biz bile zor açıyorduk"

Kızları Hira’nın hayatını kaybettiği evlerine o geceden sonra gitmeyen ev kadını anne Devran ile emlak danışmanı baba Emre Dağ ile Mersin’de görüştük. Kızlarının can verdiği evlerini terk etmiş, Hira’nın anneannesinin evinde kalıyorlardı. Kızlarının katili olduğundan kesinlikle emin oldukları anne Devran Dağ’ın kuzeni Türkan İlhan’ın polis sorgusunda önce reddedip sonra “istemeden düşürdüm” ifadesine inanmıyorlardı: “Balkonun kapı kolu çok sertti. Biz bile zor açıyorduk. 3.5 yaşındaki kızımızda böbrek büyümesi nedeniyle kas ağrısı ve bitkinlik vardı. Kapıyı açamaz. Cinayet Bürosu polislerine ‘Evdekilerden biri attı kızımızı’ dedik. O gece evde bulunan 9 kişinin ifadeleri alındı.”

Anne Dağ, dayısının kızı Türkan İlhan’ın 4 Nisan’daki sorgusunda polisi yanıltmak için şüpheyi kendisine yönelttiğini ama sorgusundaki 10’uncu saatin sonunda polise ‘ellerim titredi, kucağımdan düştü’ dediğini anlatıyor.

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı Mehmet Yüksel, olay yerinde üç saat süren bir keşif yaptı. Bu keşif sırasında, minik Hira ile aynı ağırlıkta su dolu bir damacana ile test yaptı. Elinden bıraktığında balkonun izdüşümüne denk gelecek şekilde düşen damacanayı balkondan attığında Hira’nın yaralı bulunduğu noktaya düştü.

Bilirkişi raporu bekleniyor

Hira’nın anne ve babası, katil olduğunu iddia ettikleri Türkan İlhan’nın en ağır cezaya çarptırılmasını istiyor. Mersin Cumhuriyet Savcılığı yetkilileri ise olayın seyriyle ilgili olarak “Hira’nın ölümü kasten mi kaza mı, kesinleşmesi için delil topluyoruz. Atadığımız bilirkişide inşaat mühendisinin yanı sıra iş güvenliği uzmanı var. Çünkü baba, ‘Fransız balkonu çocuk için tehlike oluşturdu’ diyerek binayı yapan müteahhitten şikâyetçi oldu. Bilirkişinin 15-20 güne kadar vereceği rapora göre iddianameyi hazırlayacağız. Şüpheli Türkan İlhan’ı TCK’nın 82/1. maddesine göre çocuğu kasten öldürmekten tutukladık. Ancak taksirle mi yoksa kasten mi çocuk öldürmekten yargılanacağı, bu raporla belli olacak” diyor.

Anne: Göz göze geldik, katil Türkan'dı

Anne Devran Dağ kuzenini şu sözlerle anlattı: “Dayımın kızı Türkan, evli ve iki çocuklu. Kızı Reyhan 5, oğlu Yasin Emre 3.5 yaşındaydı. Tarsus’ta yaşıyorlardı. Çocuklarına ilgisiz, kapıyı üstlerine kilitleyip dışarıda gezen bir kadındı. Kocası Ramazan K., daha fazla dayanamadı ve 9 ay önce çocuklarını alıp Türkan’ı terk etti. 6 aydır annemin yanında yaşıyordu. Kocası olaydan sonra Cinayet Bürosu’nu arayıp ‘Karım her şeyi yapabilir, tehlikelidir. Çocukları da dövüyordu’ demiş. O gece kızımı balkondan attıktan sonra mutfağa girdiğinde, göz göze geldik. O an anladım bir şey yaptığını. Hissettim.”