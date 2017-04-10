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Yaşam

3,5 yaşındaki Hira'yı 12. kattan kuzeni düşürmüş

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Türkan İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

10 Nisan 2017 10:41

Merkez Mezitli ilçesinde 3,5 yaşındaki çocuğun 12. kattaki evlerinin balkonundan düşüp hayatını kaybetmesiyle ilgili bir aile yakını tutuklandı.

Merkez Mezitli ilçesinde 22 Mart'ta 12. kattaki evlerinin balkonundan düşen 3,5 yaşındaki Hira Dağ'ın kaldırıldığı Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetmesinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polis ekipleri olay sırasında evde bulunan aile yakınlarının ifadesini aldı. Anne Devran Dağ'ın, kızının balkondan kendi başına düşmeyeceğini belirtip, o gün evde olan herkesten şikayetçi olması üzerine soruşturma daha da genişletildi.

Ekiplerce yapılan çalışmada ifadesine başvurulan anne Dağ'ın kuzeni Türkan İ'nin (22) emniyetteki ilk sorgusunda olayı görmediğini söylediği öğrenildi. Türkan İ, emniyetteki ikinci sorgusunda kucağında tuttuğu Hira'nın düştüğünü belirtti.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Türkan İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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