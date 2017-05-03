Savcı ve avukatlardan Uğur Kurt'un hayatı için verilen 12 bin liralık cezaya itiraz

İstanbul Okmeydanı Cemevi avlusunda bekleyen Uğur Kurt'u öldüren polis memuru S.K.'ya "taksirle öldürme" suçundan 12 bin 100 lira para cezası verilmesine davanın savcısı ve Kurt Ailesi’nin avukatları itiraz etti.

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Hürriyet gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberine göre, Savcı Ekrem Şakar, duruşmadan bir gün sonra karara itiraz etti. Şakar, esas hakkındaki mütalaasında, sanık polis S.K.’nin "olası kastla öldürme" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istemişti. Kurt Ailesi’nin avukatları Turgut Kazan, Aslı Kazan ve Serdar Laçin de itirazda bulundu.

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"Olursa olsun, ölürse ölsün"

İtiraz dilekçesinin ilk sayfasında, Kurt’un eşi ve çocuğuyla çekilmiş bir fotoğrafı ile vurulduktan sonra cemevi avlusunda yerde yatarken çekilmiş fotoğrafı konuldu. Dilekçenin üstüne de "Sanık polis olursa olsun deyip ateş etti ve mahkeme ölürse ölsün kararı verdi" ifadeleri yazıldı.

Dilekçede, 12 bin 100 liralık para cezasının hukuka aykırı olduğu ve vicdanları kanattığı belirtilerek, şöyle dendi: "Verilen kararla yalnız suçtan zarar gören müvekkillerimiz için haksızlık yapılmamış, bütün toplum için büyük bir can güvenliği tehlikesi yaratmıştır. Artık hepimiz için, dilekçemizin başındaki birinci mutlu resmi yaşarken, ikinci kanlı resme konu olmanın kapıları açılmıştır."

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