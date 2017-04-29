Uğur Kurt'un hayatı için 12 bin 100 liraya hükmeden mahkeme, yargılama giderleri için sanık polisten 19 bin 703 lira istedi!

Uğur Kurt'un Okmeydanı Cemevi'nde Mayıs 2014'te cenaze törenine katılmak için beklerken polis kurşunuyla öldürülmesine ilişkin görülen davada mahkeme heyeti, 19 bin 703 liralık "yargılama giderlerinin" sanık polis Sezgin Korkmaz'dan tahsil edilmesine karar verdi.

Kurt ailesinin avukatlarından, eski İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan'ın olay anına ilişkin görüntüleri izlemeden karar verdiğini ifade ettiği mahkeme heyeti, sanık polis Korkmaz hakkında "taksiren ölüme sebebiyet vermekten" 1 yıl 8 ay hapis cezası vermişti. Bu ceza daha sonra 12 bin 100 lira adli para cezasına (her gün için 20 lira karşılığında) çevrilmişti.

Avukat Turgut Kazan: Uğur Kurt davasında mahkeme heyeti, görüntüleri izlemeden karar verdi!

Mahkeme heyetinin 3 yıldır tutuksuz yargılanan Sezgin Korkmaz'ın ödemesine hükmettiği "yargılama giderleri" kalem kalem şöyle:

-140 lira 14 tebligat gideri,

-520 lira İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Balistik Şube Müdürlüğü’nün raporu,

-11 bin 600 lira İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Toksikoloji Suçları Şubesi Müdürlüğü’nün raporu,

-2 bin 835 lira İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Morg İhtisas Dairesinin raporu,

-1.010 lira İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı İstanbul Bilişim ve Teknolojileri Suçları Şubesi Müdürlüğünün raporu,

-2 bin 760 lira İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı İstanbul Bilişim ve Teknolojileri Suçları Şubesi Müdürlüğünün raporu,

-125 lira 7 kuruş sarf kararı,

-82 lira 73 kuruş sarf kararı,

-21 lira 17 kuruş sarf kararı,

toplam 19 bin 703 lira 97 kuruş