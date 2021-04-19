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Koronavirüs

Savcı Sultan Beyza Boyalı, koronavirüsten hayatını kaybetti

19 Nisan 2021 12:06

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde görevli Cumhuriyet Savcısı Sultan Beyza Boyalı (28), Koronavirüs'tn yaşamını yitirdi.

Doğanşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nda 2019'da göreve başlayan savcı Sultan Beyza Boyalı, lösemi tedavisi için bulunduğu memleketi Konya'da Koronavirüs'e yakalandı. Meram Tıp Fakültesi Hastanesi 'Covid-19' servisinde durumu ağırlaşınca yoğun bakım ünitesine alınan Boyalı, dün akşam saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. 

Savcı Sultan Beyza Boyalı'nın cenazesi, bugün öğlede Üçler Mezarlığı’nda toprağa verilecek. (DHA)

Sultan Beyza BoyalıKoronavirüslösemiDoğanşehir
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