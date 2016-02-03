T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Selam Tevhid'de Kumpas' davasında, savcı, 24 tutuklu sanığın tahliyesini istedi

55 sanıktan 31'inin ise tutukluluk hallerinin devamı talep edildi

03 Şubat 2016 01:02

Kamuoyunda "Selam Tevhid" olarak bilinen soruşturmada usulsüzlük yapıldığına ilişkin "paralel yapıya" yönelik davada duruşma savcısı, 21'i asker 3'ü polis toplam 24 tutuklu sanığın tahliyesini talep etti.

CNN Türk'ün haberine göre, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince büyük salonda yapılan duruşmanın akşamki bölümünde, tutuklu sanıkların tahliye ve reddi hakim talepleri alındı.

Mahkeme Heyeti Başkanı Canel Rüzgar, tahliye ve reddi hakim taleplerini alacaklarını ve bu konuda bir karar vereceklerini belirtti. Tutuklu sanıkların avukatları ise söz alarak hem reddi hakim hem de müvekkillerinin tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Tahliye ve reddi hakim taleplerine ilişkin görüşleri sorulan Cumhuriyet Savcısı Ali Kaya, tutuklu kaldıkları süre ve suç vasfının değişme ihtimali nedeniyle 24 sanığın tahliyesini istedi. Savcı Kaya diğer 31 sanığın ise tutukluluk hallerinin devamını, reddi hakim taleplerinin ise kabul edilmemesinin talep etti.

Mahkeme heyeti, talepleri karara bağlamak üzere duruşmaya ara verdi.

ETİKETLER

selam tevhidfetullah gülenhaberdavatahliye

İlgili Haberler

"Selam Tevhid'de Kumpas" davası başladı

Davada Fethullah Gülen ve Emre Uslu dahil 122 kişi yargılanıyor

Selam Tevhid davası bugüne ertelendi

Reddi hakim talebinden sonra müşteki ve sanık avukatlarının sözlü tartışması başladı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24