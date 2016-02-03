'Selam Tevhid'de Kumpas' davasında, savcı, 24 tutuklu sanığın tahliyesini istedi

Kamuoyunda "Selam Tevhid" olarak bilinen soruşturmada usulsüzlük yapıldığına ilişkin "paralel yapıya" yönelik davada duruşma savcısı, 21'i asker 3'ü polis toplam 24 tutuklu sanığın tahliyesini talep etti.

CNN Türk'ün haberine göre, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince büyük salonda yapılan duruşmanın akşamki bölümünde, tutuklu sanıkların tahliye ve reddi hakim talepleri alındı.

Mahkeme Heyeti Başkanı Canel Rüzgar, tahliye ve reddi hakim taleplerini alacaklarını ve bu konuda bir karar vereceklerini belirtti. Tutuklu sanıkların avukatları ise söz alarak hem reddi hakim hem de müvekkillerinin tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Tahliye ve reddi hakim taleplerine ilişkin görüşleri sorulan Cumhuriyet Savcısı Ali Kaya, tutuklu kaldıkları süre ve suç vasfının değişme ihtimali nedeniyle 24 sanığın tahliyesini istedi. Savcı Kaya diğer 31 sanığın ise tutukluluk hallerinin devamını, reddi hakim taleplerinin ise kabul edilmemesinin talep etti.

Mahkeme heyeti, talepleri karara bağlamak üzere duruşmaya ara verdi.