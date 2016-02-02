Selam Tevhid davası bugüne ertelendi

Kamuoyunda ''Selam Tevhid'' olarak bilinen 'paralel yapı'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 55’i tutuklu 122 şüpheli hakkında açılan davanın sanık avukatları ile müşteki avukatlarının tartışmaları nedeniyle bugüne ertelendiği bildirildi.

Akşam gazetesinin haberine göre sabah saatlerinde İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlanan duruşmada kimlik tespitlerinin ardından tarafların usule ilişkin talepleri alındı. Duruşmada, aralarında Fethullah Gülen’in avukatının da bulunduğu sanık avukatları reddi hakim talebinde bulundu.

“Ben bu çetenin müştekisiyim"

Duruşmada sanık avukatları gün boyu reddi hakim talebinde bulunarak gerekçelerini anlattı. Sanıklardan Yurt Atayün’ün avukatı Mehmet Sami Selçuk reddi hakim talebinde bulunduğu sırada müşteki avukatlarından Faik Işık, “Ben bu çetenin müştekisiyim” diye bağırınca ortalık karıştı. Avukat Faik Işık, mahkeme başkanına dönerek sanık avukatlarının esasa girdiklerini söyledi. Işık’ın bu sözleri üzerine tutuklu sanıklar ve sanıkların avukatları “Kim çeteymiş” diye bağırdı. Mahkeme başkanı ise, “Ben ne diyorum? Ben de dışarı çıkarılsın diyorum. Siz karışmayın” dedi. Bunu duyan Faik Işık, cübbesini giyerek avukat olduğunu söyledi.

Sözlü tartışmanın uzaması üzerine ara verildi

Taraf avukatlarının sözlü tartışmasının uzaması üzerine mahkeme başkanı salonun boşaltılmasını isteyerek, duruşmaya ara verdiğini belirtti. Başkanın duyurusu üzerine salonun boşaltılması esnasında da tansiyon düşmedi. Bir müşteki avukatı, sanıklar ve avukatlarına tepki göstererek, “Sabahtan beri mahkemeyi nasıl tiye aldıklarını, kimlik tespiti esnasında mahkemeyle nasıl dalga geçtiklerini görüyoruz” diye bağırdı. Karşılıklı sözlü atışmaların devam etmesi üzerine duruşma yarın sabaha ertelendi.