Savcı, Pınar Selek'e verilen beraat kararını temyiz etti

Pınar Selek hakkındaki verilen beraat kararını savcı temyiz etti. Dosya Yargıtay'a gidecek.

Pınar Selek, ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılandığı Mısır Çarşısı patlaması davasından 19 Aralık 2014’te dördüncü kez beraat etmişti.

Bianet.org'un haberine göre; savcı kararı bugün temyiz etti. Şimdi dosya Yargıtay Genel Ceza Kurulu’na gidecek.

Yargıtay sürecinde, Selek’in avukatları savunmalarını dilekçeyle sunacak. Usül yasasına göre, beraat eden sanıklar Yargıtay’da savunma yapamıyor; sadece belirli bir ceza sınırının üzerine mahkum olan sanıklar Yargıtay’dan duruşma talebinde bulunup savunma yapabiliyor.

Pınar Selek'in kardeşi ve avukatı Şeyda Selek, bu durumun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ndeki adil yargılanma hakkı ve ‘silahların eşitliği ilkesi’ne aykırı olduğunu söyledi; “İddia makamı orada temsil ediliyor ancak biz sadece yazılı dilekçe sunabiliyoruz. Üstelik beraate karşı ağırlaştırılmış müebbet cezası tartışılıyor. Ama kamuoyu da 'artık yeter' diyor. Bu saatten sonra umarız bu süreci sonlandırıp, mağduriyeti ortadan kaldırırlar” diye konuştu.

Mısır Çarşısı patlamasıyla ilgili davada 16 yıldır yargılanan ve üç kez beraat eden Pınar Selek bir kez de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış, Yargıtay’ın bu cezayı usülen bozması üzerine dava yeniden görülmeye başlanmıştı. 5 Aralık'ta görülen duruşmada, savcı ağırlaştırılmış müebbet istediği mütalaasını tekrarlamış, ancak mahkeme Selek’in beraatine karar vermişti.