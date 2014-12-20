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Pınar Selek: Beraatlere alışığım

Pınar Selek Fransa’nın Lyon kentinde belediyeye ait nikah salonunda beraat kararını arkadaşlarıyla kutladı

20 Aralık 2014 10:22

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nin hakkında "beraat" kararı verdiği sosyolog Pınar Selek, daha önce de hakkında 3 kez "beraat" kararı verildiğini hatırlatarak, "Beraatlara alışığım" dedi.

Bir süredir Avrupa ’da yaşayan Pınar Selek Fransa’nın Lyon kentinde belediyeye ait nikah salonunda beraat kararını arkadaşlarıyla kutladı.

Kesin karar için sabırla beklediklerini anlatan Pınar Selek şunları kaydetti:

“Beraat ettim ama bu benim 4. beraatım, yani beraatlara alışığım. Tabi bu gösteriyor ki hukuk mücadelesi mutlaka bir yere varabiliyor, devam etmek ve sabır etmek lazım, biz sabır ettik ama şimdi bekleyeceğim. Acaba bir ay sonra biz tekrar bekleyecek miyiz, önceden diyorduk ki 3 beraattan sonra şimdi 4 beraattan sonra diyecek miyiz, demeyecek miyiz bilmiyorum. Savcı eğer itiraz ederse tekrar Yargıtay’a gidebilir. Ben şuna inanıyorum küçük başarılar bile bizim için önemli Türkiye ’de çünkü çok umutsuz bir ortam var, ama dayanışmanın küçük yollar açabildiğini görünce mücadelelerin de önünü açıyor bu diye düşünüyorum”

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