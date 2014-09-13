Savcı Öz’ün Erdoğan ile ilgili şikâyetine takipsizlik

Eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili ve Bolu Savcısı Zekeriya Öz’ün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı Efkan Ala ve eski Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay hakkında, “görevi kötüye kullanma”, “tehdit” , “hakaret” ve “iftira” iddialarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na 6 Ağustos’ta yaptığı şikâyete İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu “takipsizlik” kararı verdi.

Savcı Öz’ün 22 Temmuz’da polislere yönelik operasyondan sonra o dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı Efkan Ala ve eski Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın sıranın savcılara geleceği yönünde açıklamalarda bulunduğunu, bu açıklamaların ardından medyada “Bolu’da bulunan şahıs” şeklinde ifadeler kullanılarak kendisini hedef gösterdiğini savunmuştu. Öz’ün savcılığa yaptığı suç duyurusunda, "17-25 Aralık gibi kritik soruşturmaları yürüten savcı ve hâkimlerin de özverili bir şekilde çalıştığını, şikâyet dilekçesinde adı geçen siyasetçilerin sürekli olarak bu savcı ve hâkimleri hedef gösterdikleri, iftira ve tehdit niteliğinde açıklamalarda bulunduklarını" ifade etmişti. Öz dilekçesine ek olarak şikâyet ettiği isimlerin açıklamaları, medyada yer alan haberleri de sunmuştu.

Savcı Öz’ün şikâyetine ilişkin soruşturmanın bizzat İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu tarafından yürütüldüğü öğrenildi. Salihoğlu, Zekeriya Öz’ün 6 Ağustos’ta yaptığı şikâyete, 2 gün sonra, 8 Ağustos’ta takipsizlik kararı verdi. Kararın gerekçesi şöyle açıklandı:

“Hakkında ihbar ve şikâyette bulunulan Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın şikâyet tarihinde ve halen Başbakan ve bakan olarak görevlerini yürüttükleri, TC Anayasası’nın 100. maddesinin 1.fıkrasında 'Başbakan ve bakanlar hakkında, TBMM’de üye tamsayısının en az 1\10’unun vereceği öneri ile soruşturma açılması istenebilir. Meclis bu istemi en az 1 ay süre içerisinde görüşür ve gizli oy ile karara bağlar' hükmünün bulunduğu, TBMM İçtüzüğü'nün 'Meclis soruşturması açılması için önerge' kenar başlıklı 107. maddesinde 'görevde bulunan ve görevinden ayrılmış Başbakan ve bakanlar hakkında meclis soruşturması istenen Başbakan ve bakanlar hakkında meclis soruşturması açılması, TBMM üye tam sayısının en az 1\10’unun verebileceği önerge ile istenilebilir. Bu önerge de, bakanlar kurulunun genel siyasetinden veya bakanlıkların görevleri ile ilgili işlerden dolayı hakkında soruşturması istenen Başbakan ve bakanının cezai sorumluluğu gerektiren fiillerinin görevleri sırasında işlendiğinden bahsedilmesi, hangi fiillerin hangi kanun nizamına aykırı olduğunun gerekçe gösterilmek ve maddesi de yazılmak suretiyle belirtilmesi zorunludur' şeklinde düzenleme yapıldığı, keza TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliği'nin 17 Kasım 1997 tarih ve 9427\23887 sayılı yazısında da belirtildiği üzere, görevde bulunan veya görevden ayrılan Başbakan ve bakanlar hakkında bakanlar kurulunun genel siyaseti veya bakanlıkların görevi ile ilgili yapılan şikâyet ve ihbarların, ancak Anayasa’nın 100. ve TBMM İçtüzüğü'nün 107. maddelerine göre işleme tabi tutulacağı, bu gibi başvuruların belirtilen şartlar oluşmadan TBMM Başkanlığı'na intikal ettirileceğine dair yasal bir dayanak bulunmadığının belirtildiği anlaşılmıştır.

Yukarıda açıklanan nedenlerle Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı Efkan Ala hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına…”