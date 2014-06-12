T24 LogoT24 Logo
Gündem

Zekeriya Öz'den Musul tepkisi: Beslediğiniz kargalar gözünüzü oyuyor

Zekeriya Öz: Devleti koruma uğruna makamları ayakaltına almış devlet erlerinin yerine sabıkalı ve yalakaları makam sahibi yapanlar sonuçlarına katlanır

12 Haziran 2014 11:57

17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonunu gerçekleştirdikten Bolu’ya düz savcı olarak atanan Savcı Zekeriya Öz Türkiye'nin Musul’daki Başkonsolosluğu'nun IŞİD tarafından basılmasına ilişkin Twitter'daki kişisel hesabından mesaj paylaştı.

Zekeriya Öz, hükümetin 17 Aralık sonrası emniyetteki görevden almalarına gönderme yaparak, “Terörle mücadele edenleri kanunsuz dinleme yapıyor diye hain ilan edip sürdüren kanun tanımazlar. Beslediğiniz kargalar gözünüzü oyuyor” dedi.

Öz, isim vermeden hükümete yönelik tepki mesajlarında şu ifdelere yer verdi:

"Tırları durduran savcıları ve görev yapan askerleri hain ilan edenler! Uğruna kanunlar çıkardıklarınız devleti yine ters köşeye yatırdılar. Devleti koruma uğruna makamları ayakaltına almış devlet erlerinin yerine sabıkalı ve yalakaları makam sahibi yapanlar sonuçlarına katlanır.

Mısırda ki darbeyi haber verenler(!) bugünkü rezaleti ve Bayrak indirme eylemini de haber vermişlerdir. Hepsinin ödüllendirilmesi gerekir. Devletin imtiyazlı şımarık çocukları yolsuzluğu ortaya çıkaranları takiple meşgul olduğundan bu hadiseleri fark edemediler kusura bakılmaya."

Zekeriya Öz'ün Twitter hesabından paylaştığı mesajlar şöyle:

ETİKETLER

zekeriya özmusulmesajtepkibeslediğiniz kargalaryolsuzlukrüşvetemniyetgörevden almalartwittermesajpaylaşımsosyal medyaışidbaşkonsolosluk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24