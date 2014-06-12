Zekeriya Öz'den Musul tepkisi: Beslediğiniz kargalar gözünüzü oyuyor

17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonunu gerçekleştirdikten Bolu’ya düz savcı olarak atanan Savcı Zekeriya Öz Türkiye'nin Musul’daki Başkonsolosluğu'nun IŞİD tarafından basılmasına ilişkin Twitter'daki kişisel hesabından mesaj paylaştı.

Zekeriya Öz, hükümetin 17 Aralık sonrası emniyetteki görevden almalarına gönderme yaparak, “Terörle mücadele edenleri kanunsuz dinleme yapıyor diye hain ilan edip sürdüren kanun tanımazlar. Beslediğiniz kargalar gözünüzü oyuyor” dedi.

Öz, isim vermeden hükümete yönelik tepki mesajlarında şu ifdelere yer verdi:

"Tırları durduran savcıları ve görev yapan askerleri hain ilan edenler! Uğruna kanunlar çıkardıklarınız devleti yine ters köşeye yatırdılar. Devleti koruma uğruna makamları ayakaltına almış devlet erlerinin yerine sabıkalı ve yalakaları makam sahibi yapanlar sonuçlarına katlanır.

Mısırda ki darbeyi haber verenler(!) bugünkü rezaleti ve Bayrak indirme eylemini de haber vermişlerdir. Hepsinin ödüllendirilmesi gerekir. Devletin imtiyazlı şımarık çocukları yolsuzluğu ortaya çıkaranları takiple meşgul olduğundan bu hadiseleri fark edemediler kusura bakılmaya."

Zekeriya Öz'ün Twitter hesabından paylaştığı mesajlar şöyle: