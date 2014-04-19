Zekeriya Öz hakkında başlatılan HSYK incelemesi soruşturmaya mı dönüştü?

Dubai tatilini başkasına ödettiği gerekçesiyle Savcı Zekeriya Öz hakkında başlatılan incelemenin, soruşturmaya dönüştürüldüğü öne sürüldü. Ancak Öz hakkında başlatılan incelemenin soruşturmaya dönüştürüldüğüyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Dubai tatilinin masraflarını işadamı Ali Ağaoğlu'nun şirketine ödettiği iddiasıyla Savcı Zekeriya Öz hakkında HSYK'nın başlattığı inceleme tamamlandı. A Haber’de yer alan habere göre, HSYK 2. Dairesi'nin görevlendirdiği müfettişler, iddialara ilişkin tarafların ifadelerine başvurdu ve Zekeriya Öz'le ilgili bir rapor hazırladı.

Ancak Öz hakkında başlatılan incelemenin soruşturmaya dönüştürüldüğüyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

İki kere atanmıştı

Raporun ardından HSYK 2. Dairesi, Zekeriya Öz'e ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturma sonucunda Öz hakkında bir karar verilecek. Öz'ün bu iddia karşısında iki kez yer değiştirme verilmesi durumunda meslekten çıkarma cezası alabileceği konuşuluyor. Öz, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonrası önce Bakırköy'e ardından ise Bolu'ya düz savcı olarak atanmıştı.