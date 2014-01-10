T24 LogoT24 Logo
Gündem

Savcı Öz'ün dosyası Deniz Feneri savcılarını soruşturan müfettişte

Deniz Feneri soruşturmasını yürüten savcıları soruşturan müfettiş Tektaş, Zekeriya Öz'ü de soruşturacak

10 Ocak 2014 14:41

 Arzu Yıldız Ankara

Sorumlusu olduğu yolsuzluk soruşturmasının ardından hakkında çıkan iddialarla ilgili Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun (HSYK)  inceleme başlattığı Bakırköy Başsavcı Vekilliği’ne atanan Zekeriya Öz’ü Deniz Feneri davasına bakan savcıları inceleyen Başmüfettiş Vedat Ali Tektaş soruşturacak.

Eski Deniz Feneri davası savcılarından Nadi Türkaslan, gelişmeleri T24’e değerlendirdi. Türkaslan, Başmüfettiş Tektaş hakkında “Görevini daha önce yerine getirmiş bir kişidir. Böyle olunca nasıl bir performans göstereceğini de tahmin etmek zor değil” ifadesini kullandı.

Almanya bağlantılı Deniz Feneri e.V. soruşturmasını yürüten savcılar Nadi Türkaslan, Mehmet Tamöz ve Abdulvahap Yaren hakkında “evrakta tahrifat ve görevi kötüye kullanmak” iddialarının ortaya atıldığı dönemde HSYK, olayı araştırması için Başmüfettiş Tektaş’ı görevlendirmişti. Tektaş, savcılarla ilgili incelemeyi yürütürken yapılan “usul hataları” ile gündeme gelmişti. Tektaş, Deniz Feneri e.V Derneği ile ilgili soruşturma klasörlerini incelerken teknik takip dosyalarını da mercek altına almış ve hazırladığı raporda haklarında teknik takip kararı bulunanları deşifre ettiği için tartışma konusu olmuştu.

 

Kayseri Şeker Fabrikası soruşturması

 

Başmüfettiş Tektaş’ın ismi Deniz Feneri e.V Derneği’nin yanı sıra Kayseri Şeker Fabrikası’ndaki yolsuzluk soruşturmasıyla da gündeme gelmişti. Tektaş’ın 2011 yılında o dönem Özel Yetkili Savcı olan Cemil Tuğtekin tarafından yürütülen Şeker Fabrikası’ndaki yolsuzluk soruşturmasını Ankara Adliyesi’nin “0312 509 30 40” numaralı telefonundan soruşturmanın şüphelilerinden avukat Atilla Ersoylu’yu arayarak, “haklarında soruşturma olduğu”nu bildirdiği ileri sürülmüştü.

Tektaş, söz konusu olayla ilgili Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada ifade vermek için çağrılmış, ancak Ersoylu’nun mahkemede “Şeker dosyasını değil, eski Ankara Emniyet Müdürü Orhan Özdemir’in yargılandığı Par Temizlik dosyasıyla ilgili konuştuk” dediği için Tektaş’ın ifadeye çağrılmasından vazgeçilmişti.

Öte yandan, Tektaş’ın Deniz Feneri e.V soruşturmasının teknik takip evraklarını araştırırken, Şeker Fabrikası’yla ilgili yolsuzluk soruşturmasını gördüğü ve soruşturmayı yürüten savcı Tuğtekin’i o dönemde teftiş ederken söz konusu dosyayı incelemek istediği ortaya çıkmıştı. Savcı Tuğtekin, dosyada gizlilik kararı bulunduğu gerekçesiyle dosyayı Tektaş’a vermemişti. O dönemde Tektaş, Tuğtekin ile ilgili denetim raporunda en düşük notu vermişti.

 

ETİKETLER

zekeriya özhsyksoruşturmayolsuzluk ve rüşvet soruşturmasıbakırköyistanbulbaşsavcıbaşsavcı vekilihaber

İlgili Haberler

Ombudsman Nihat Ömeroğlu: Savcı Zekeriya Öz ile görüştük, ama beni Başbakan'ın görevlendirdiği doğru değil

Kamu Başdenetçisi Nihat Ömeroğlu: Zekeriya Öz'ün iddia ettiği hususlar bir araya geldiğimizde konuşulmadı, Başbakan tarafından görevlendirilmem, 'soruşturmayı kapatın' demem asla söz konusu değildir!

Savcı Zekeriya Öz atandığı Bakırköy Adliyesi'ne gitmedi

Zekeriya Öz, görev değişikliği ile ilgili itiraz hakkı olduğunu yeni öğrendiğini konuyu değerlendireceğini ifade etti

Sabah grubu: Savcı Zekeriya Öz, Ali Ağaoğlu'ndan 'sahte' belge istedi

Sabah ve Takvim gazeteleri, savcı Zekeriya Öz'ün üç arkadaşını Ali Ağaoğlu'na göndererek geçmiş tarihli makbuz istediğini öne sürdü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24