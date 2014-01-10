Savcı Öz'ün dosyası Deniz Feneri savcılarını soruşturan müfettişte

Arzu Yıldız Ankara

Sorumlusu olduğu yolsuzluk soruşturmasının ardından hakkında çıkan iddialarla ilgili Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun (HSYK) inceleme başlattığı Bakırköy Başsavcı Vekilliği’ne atanan Zekeriya Öz’ü Deniz Feneri davasına bakan savcıları inceleyen Başmüfettiş Vedat Ali Tektaş soruşturacak.

Eski Deniz Feneri davası savcılarından Nadi Türkaslan, gelişmeleri T24’e değerlendirdi. Türkaslan, Başmüfettiş Tektaş hakkında “Görevini daha önce yerine getirmiş bir kişidir. Böyle olunca nasıl bir performans göstereceğini de tahmin etmek zor değil” ifadesini kullandı.

Almanya bağlantılı Deniz Feneri e.V. soruşturmasını yürüten savcılar Nadi Türkaslan, Mehmet Tamöz ve Abdulvahap Yaren hakkında “evrakta tahrifat ve görevi kötüye kullanmak” iddialarının ortaya atıldığı dönemde HSYK, olayı araştırması için Başmüfettiş Tektaş’ı görevlendirmişti. Tektaş, savcılarla ilgili incelemeyi yürütürken yapılan “usul hataları” ile gündeme gelmişti. Tektaş, Deniz Feneri e.V Derneği ile ilgili soruşturma klasörlerini incelerken teknik takip dosyalarını da mercek altına almış ve hazırladığı raporda haklarında teknik takip kararı bulunanları deşifre ettiği için tartışma konusu olmuştu.

Kayseri Şeker Fabrikası soruşturması

Başmüfettiş Tektaş’ın ismi Deniz Feneri e.V Derneği’nin yanı sıra Kayseri Şeker Fabrikası’ndaki yolsuzluk soruşturmasıyla da gündeme gelmişti. Tektaş’ın 2011 yılında o dönem Özel Yetkili Savcı olan Cemil Tuğtekin tarafından yürütülen Şeker Fabrikası’ndaki yolsuzluk soruşturmasını Ankara Adliyesi’nin “0312 509 30 40” numaralı telefonundan soruşturmanın şüphelilerinden avukat Atilla Ersoylu’yu arayarak, “haklarında soruşturma olduğu”nu bildirdiği ileri sürülmüştü.

Tektaş, söz konusu olayla ilgili Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada ifade vermek için çağrılmış, ancak Ersoylu’nun mahkemede “Şeker dosyasını değil, eski Ankara Emniyet Müdürü Orhan Özdemir’in yargılandığı Par Temizlik dosyasıyla ilgili konuştuk” dediği için Tektaş’ın ifadeye çağrılmasından vazgeçilmişti.

Öte yandan, Tektaş’ın Deniz Feneri e.V soruşturmasının teknik takip evraklarını araştırırken, Şeker Fabrikası’yla ilgili yolsuzluk soruşturmasını gördüğü ve soruşturmayı yürüten savcı Tuğtekin’i o dönemde teftiş ederken söz konusu dosyayı incelemek istediği ortaya çıkmıştı. Savcı Tuğtekin, dosyada gizlilik kararı bulunduğu gerekçesiyle dosyayı Tektaş’a vermemişti. O dönemde Tektaş, Tuğtekin ile ilgili denetim raporunda en düşük notu vermişti.