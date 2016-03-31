Savcı Mehmet Kiraz ölümünün 1. yıl dönümünde anıldı

DHKP-C üyeleri tarafından rehin alındıktan sonra öldürülen savcı Mehmet Selim Kiraz, vefatının birinci yıldönümünde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda düzenlenen törenle anıldı.

İstanbul Adalet Sarayı'ndaki makam odasında geçen yıl bugün terör örgütü DHKP-C üyeleri tarafından rehin alındıktan sonra şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz için anma töreni düzenlendi.

Törene İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu, İstanbul Valisi Vasip Şahin ile adliyede görevli hakimler, savcılar ve personel katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Başsavcı Salihoğlu bir konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Başsavcı Salihoğlu'nun da aralarında bulunduğu adliye personeli Mehmet Selim Kiraz'ın makam odasına çelenk koymak üzere 6. kata çıktı.

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