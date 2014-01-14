Savcı: Lice saldırısını PKK yapmadı

Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nde 1993 yılında, dönemin Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Aydın’ın da aralarında bulunduğu 16 kişinin öldürülmesiyle ilgili davanın dosyasında saldırının PKK tarafından gerçekleştirlimediği belirtilerek, ‘’PKK terör örgütünün Lice ilçesine saldırdığına ve Tuğgeneral Bahtiyar Aydın’ı öldürdüğüne dair herhangi bir delil elde edilememiştir’’ ifadesi kullanıldı.

Dava iddianamesinde bulunan dönemin OHAL Valisi İbrahim Şahin’in raporunda halkın olayı bildiği iddia edilerek “Olayın oluş tarzına göre, halkın önceden böyle bir olayın olacağını bildiği, çünkü ilçede yaşayan 10 bin insandan bin 500’ünün bulunduğu, diğerlerinin ise ilçeye önceden terk ettiği anlaşılmıştır” denildi.

Savcı: Delil yok

Savcılık iddianamesinde, 20 yıl önce Lice’de çıkan olaylarda Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğgenaral Bahtiyar Aydın, Jandarma Uzman Çavuş Yüksel Bayar ile 14 vatandaşın öldüğü belirtilerek şöyle denildi:

“Olayda bir uzman çavuş, bir er ve bir polis memuru ile çok sayıda vatandaş yaralanmış, çok sayıda konut, iş yeri ve araç hasar görmüştür. Operasyonu Diyarbakır Jandarma Komutanı Eşref Hatipoğlu yönetmiştir. Resmi tutanaklarda PKK terör örgütü mensuplarının ilçeye saldırması nedeniyle bu sonucun meydana geldiği yazılmış, ancak örgüt o gün ilçeye kendilerinin saldırmadığını ileri sürmüştür. Aradan geçen 20 yıla rağmen saldırıya katıldığı tespit edilen örgüt mensubu olmamıştır. Olay günü PKK terör örgütünün Lice ilçesine saldırdığına ve Tuğgeneral Bahtiyar Aydın’ı öldürdüğüne dair herhangi bir delil elde edilememiştir. Gündüz bir ilçenin basılıp yaklaşık 11 saat boyunca çatışmanın devam etmesine rağmen hiç bir teröristin ölü ya da sağ olarak ele geçirilemediği gibi, teröristleri gören kişilerin dahi bulunmaması, aradan geçen 20 seneye rağmen bu eyleme katılanların tespit edilememiş olması, PKK terör örgütünün bu saldırıyı gerçekleştirmediğini göstermiştir.”

İddianamede, olaylarda 242 işyeri ve 401 konutun tamamen hasar gördüğü, buna karşılık emniyet ve askeri binaların ise çok az hasarlı olduğu belirtildi. Düzenlenen tutanaklara göre olaylarda en az 29 farklı silahın kullanıldığını belirten savcı, o dönemde bölgedeki PKK’lı grubun başında olan Şemdin Sakık’ın, Bahtiyar Aydın’ı kendilerinin vurmadığına ilişkin ifadesine de yer verdi.

Aydın’ın vurulduğu yer krokide yok

Dosyanın delil klasörlerinde bulunan ve dönemin Lice İlçe Jandarma Komutanı Şahap Yardımcı tarafından imzalanan olay yeri krokisinde de ilginç bir ayrıntı dikkat çekti. Olay yeri krokisinde çıkan çatışmalar, askerlerin yaralandığı yerler ve bir öğretmenin vurulduğu nokta ayrıntılı olarak belirtildi. Krokide Jandarma Komando Bölüğü’nde vurulan Tuğgeneral Bahtiyar Aydın’ın vurulduğu yerin işaretlendiği görüldü.

Dönemin Diyarbakır Valisi İbrahim Şahin’in, OHAL Bölge Valiliği’ne yazdığı rapor da dava dosyasında yer aldı. Olaydan sonra yapılan aramalarda Lice’de herhangi bir silah ele geçirilmediğini belirten Vali İbrahim Şahin raporunda, “Olayın oluş tarzına göre, halkın önceden böyle bir olayın olacağını bildiği, çünkü ilçede yaşayan 10 bin insandan bin 500’ünün bulunduğu, diğerlerinin ise ilçeye önceden terk ettiği anlaşılmıştır” ifadelerini kullandı.

Olaylarda 16 kişi ölmüştü

Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nde 22 Ekim 1993 tarihinde çıkan olaylarda dönemin Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Aydın’ın da aralarında bulunduğu 16 kişi hayatını kaybetmiş, ilçede çok sayıda ev ve işyeri yakılmıştı. Olaylara ilişkin soruşturmayı sürdüren savcı iddianameyi zaman aşımına bir gün kala tamamlayarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na göndermişti.

Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nin iddianameyi kabul etmesinin ardından, davanın görülmesine 16 Ocak perşembe günü başlanacak. İddianamede dönemin Diyarbakır Jandarma Alay Komutanı Emekli Albay Eşref Hatipoğlu ile Üsteğmen Tünay Yanardağ hakkında ‘Taammüden öldürme’, ‘Halkı isyana ve birbirini öldürmeye teşvik’, ‘Cürüm işlemek üzere teşekkül oluşturma’ suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ile 24 yıla kadar hapis cezası isteniyor.