Lice'nin Feryadı belgeseli, bir kez daha gösteriliyor

Dört bin kişinin yaşamını yitirdiği Lice depremini ve 1990’lı yıllarda askerler tarafından yakılan köyleri konu edinen “Hawara Lice” (Lice'nin Feryadı) belgeselinin 14 Ocak'ta özel gösterimi yapılacak. Yönetmenliğini Veysi Polat’ın yaptığı filmin gösteriminden sonra olayların tanıklarından Mahmut Cantekin ve dönemin Diyarbakır Baro Başkanı Fethi Gümüş soruları yanıtlayacak. Gösterim Beyoğlu'ndaki Cezayir Salon'da 14 Ocak Salı günü, saat 18.30'da gerçekleşecek.

Yönetmenliğini Veysi Polat’ın yaptığı yapımcılığını Reşit Cantürk’ün üstlendiği belgeselde; emekli Astsubay Hüseyin Oğuz, Tuğgeneral Bahtiyar Aydın’ı öldürdüğü öne sürülen Kanas suikast silahının Lice’ye getirilmesini, Liceli Leyla Kozat, askerlerin kayınpederi Tahir Kozat (70) içerdeyken evini ateşe verdiklerini, Lice Eski İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Cantekin, nüfus cüzdanında doğum yeri Mersin yazıldığı için ölümden kurtulduğunu, üç çocuğu kollarında can veren Kerem Cantürk yaşadığı vahşeti anlatıyor.

Belgeselde anlatılanlarla ilgili davada zamanaşımına bir gün kala, 22 Ekim 2013 tarihinde, Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı Osman Coşkun’un hazırladığı iddianame 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşma 16 Ocak 2014 tarihinde görülecek.

İddianamede Tuğgeneral Bahtiyar Aydın’ın öldürülmesiyle ilgili detaylara yer verildi. Dönemin Diyarbakır Jandarma Alay Komutanı emekli Albay Eşref Hatipoğlu ve Üsteğmen Tünay Yanardağ hakkında, “taammüden öldürme”, “halkı isyana ve birbirini öldürmeye teşvik”, “cürüm işlemek üzere teşekkül oluşturma” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 24 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede şu ifadeler kullanıldı:

“Olayda, bir uzman çavuş, bir er ve bir polis memuru ile çok sayıda vatandaş yaralanmış, çok sayıda konut, iş yeri ve araç hasar görmüştür. Operasyonu Diyarbakır Jandarma Komutanı olan şüpheli Eşref Hatipoğlu yönetmiştir. Resmi tutanaklarda PKK mensuplarının ilçeye saldırması nedeniyle bu sonucun meydana geldiği yazılmıştır. Olay günü PKK’nın Lice’ye saldırdığına ve Tuğgeneral Bahtiyar Aydın’ı öldürdüğüne dair herhangi bir delil elde edilememiştir.”

Öldürülen Tuğgeneral Bahtiyar Aydın, JİTEM ve benzeri illegal yapılanmalara karşı olduğu ve bu nedenle devlet içindeki 'derin yapının' hedefinde bulunduğu iddia ediliyor. Tıpkı aynı dönemde öldürülen Eşref Bitlis ve Rıdvan Özden gibi Bahtiyar Aydın dosyası da 'devlete zarar vermemek için' kapatıldı. Aydın, Ankara’daki Cebeci Askeri Mezarlığı’nda Eşref Bitlis’in yanında toprağa verildi.

Belgesel fragmanı şöyle: