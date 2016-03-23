Savcı: "Katil devlet hesap verecek" sloganı düşünce özgürlüğüdür

Antalya'da savcılık, bir eylemde kullanılan “Katil devlet hesap verecek” sloganının ifade ve düşünceyi açıklama özgürlüğü kapsamında olduğuna karar verdi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Antalya'da geçen 20 Aralık'ta HDP İl Başkanlığı tarafından Kazım Özalp Caddesi'nde gerçekleştirilen basın açıklaması ve oturma eylemi sırasında 'Katil devlet hesap verecek' sloganı atıldı. Bunun üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince söz konusu sloganla ilgili 8 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Şüphelilerin attıkları sloganla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni aşağıladıkları iddia edildi.

Hazırlanan dosya, Basın Suçları Savcılığı'na gönderildi. Basın Suçları Savcılığı, suça konu sloganın ifade ve düşünceyi açıklama özgürlüğü kapsamında olduğuna, şüpheliler hakkında suçun maddi unsurunun oluşmaması nedeniyle kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verdi. Karar taraflara bildirildi.