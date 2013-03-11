Savcı ağabey eve kilitledi, polis sığınma evine koydu!

Bodrum'da yaşayan 22 yaşındaki B.G, ailesinin karşı koymasına rağmen liseyi bitirdikten sonra üniversite sınavlarına girmek istedi. Savcı ağabeyi, sınava girmesini engellemek için B.G.’yi eve kapattı ve şiddet uyguladı. Bir fırsatını bulup evden kaçan B.G, Muğla’da polise başvurdu ve kadın sığınmaevine yerleştirdi. Ailesi genç kızın yaşadığı sığınmaevini bulup tehdit edince, bu kez B.G polis korumasında Muğla’dan Ankara’daki bir başka sığınma evine götürüldü.

'Kimliği değişecek'

Ankara Cumhuriyet Savcılığı’nın can güvenliğinin sağlanması talebi üzerine Ankara 3’üncü Aile Mahkemesi, B.G.’nin kimlik bilgilerinin değiştirilmesi ve ailesinin 6 ay süreyle kendisine yaklaşmamasına ilişkin tedbir kararı verdi. Mahkeme, genç kızın eğitim ve geçim masrafları için babanın kızına aylık 125 lira nafaka ödemesine de hükmetti.

'Sınav yeri değiştirildi'

24 Mart’ta ailesinin yaşadığı yerde üniversite sınavına girecek olan B.G., “Sınav günü beni yine bulurlar” endişesine kapılınca, devreye Ankara Barosu girdi. Baronun görevlendirdiği avukat, B.G.’nin Bodrum’da gireceği sınav yerinin değiştirilmesi için dava açtı. Başvuruyu değerlendiren Ankara 5’inci Aile Mahkemesi Hâkimi Şerafettin Şanver, can güvenliği nedeniyle genç kızın sınav yerinin değiştirilmesi yönünde karar aldı. Hâkim Şanver, “ÖSYM tarafından Muğla’da belirlenen okulda B.G.’nin sınava girmesi mümkün görülmediğinden, sınava gireceği okulun değiştirilerek Ankara’da bir okulda sınava girmesine karar verilmiştir” dedi. Mahkeme kararın bir örneğini ÖSYM Başkanlığı’na gönderdi.

'Fiziksel şiddete uğradım'

B.G., avukatı aracılığı ile savcılık ve mahkemeye verdiği dilekçesinde başına gelenleri özetle şöyle anlattı: “Ortaokul mezunu bir ablam, biri savcı iki ağabeyim var. Ailemin baskılarına rağmen liseyi başarıyla bitirdim. Üniversite sınavlarına gizlice başvurdum. Sınav giriş belgeleri gelince, ailem durumu öğrendi. Özellikle savcı stajyeri olan ağabeyim S.G.’nin sözlü ve fiziksel şiddetine maruz kaldım. Beni bir odaya kilitledi. Bir gün fırsatını bulup evden kaçıp Muğla’da polise gittim.”